A qué hora es y dónde seguir la rueda de prensa de Melody sobre Eurovisión

Melody puso rumbo a Basilea a lo grande. La cantante de Esa Diva partió con una maleta llena de sueños y la esperanza —suya y de los eurofans— de conseguir un buen resultado para España en Eurovisión.

Un sueño que se resquebrajó cuando llegó el momento de las votaciones de la final del pasado sábado 17 de mayo. Melody consiguió solo 27 puntos del jurado profesional y 10 puntos del televoto, un resultado que dista mucho de lo que se esperaba según lo que presagiaban las casas de apuestas.

Entonces empezaron las teorías sobre las posibles causas de su mala posición —quedó 24 de 26— y se habló de que la cantante estaba muy enfadada. Mientras, la de Dos Hermanas (Sevilla) decidió desaparecer de escena y, en lugar de volver a Madrid con todo el equipo, viajó directa a Sevilla para luego trasladarse a Fuengirola (Málaga) con su familia. Solo compartió un vídeo en redes sociales y emplazó a los medios a verse en una rueda de prensa en la que hablaría abiertamente sobre lo ocurrido.

"Que viva la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas", apuntó Melody en un vídeo en el que muchos creen que insinuaba que le perjudicaron ciertos movimientos políticos e incluso que los arreglos hechos a la canción —no fue la que presentó al Benidorm Fest— no fueron buena idea.

Son todo especulaciones que, según avanzado la cantante, llegan este lunes a su fin. "No os preocupéis que me sentaré con vosotros. Hablaremos, me preguntaréis", dijo al aterrizar en España después de la final.

Cuándo es la rueda de prensa de Melody

Melody vuelve este lunes a Madrid para sentarse con los periodistas que le han acompañado en esta aventura y responder a sus preguntas en una rueda de prensa en la que promete contar toda su verdad.

La convocatoria, organizada en colaboración con RTVE, será en los estudios de RTVE de Prado del Rey a las 16:00 horas y se podrá seguir online a través de RTVE Play y el canal de YouTube de la cadena. Además, en Europa FM haremos un seguimiento minuto a minuto donde te recogeremos todo lo que diga la cantante y analizaremos con detalle su intervención.