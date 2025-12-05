Estos serán los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Lalachus e Inés Hernand serán los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026, cuya celebración no se ha visto afectada por la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

De esta forma, Inés Hernand repetirá un año más como rostro del certamen, mientras el resto recogerán el testigo de Paula Vázquez y Ruth Lorenzo como presentadoras de 2025. Será la primera vez que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus se suban al escenario del Benidorm Fest.

Además, Lalachus —que ejerce de copresentadora en Cuerpos especiales los viernes— también presentará Benidorm Calling con los cantantes Angy Fernández y Juanjo Bona.

El Benidorm Fest 2026 sigue su curso

Ante la noticia de la retirada de España de Eurovisión 2026, muchos usuarios se preguntan por el futuro del Benidorm Fest. El pasado mes de octubre, se conocieron a los 18 participantes de la quinta edición del certamen nacional.

Tal y como informa RTVE, esta decisión no afecta a la continuación del Benidorm Fest. El próximo 18 de diciembre se presentarán las canciones candidatas, y la nueva edición tendrá lugar los días 10, 12 y 14 de febrero. Por su parte, el ganador recibirá un premio de 150.000 euros, a pesar de que no podrá representar a España en Eurovisión 2026. Este será el primer año que la victoria tenga una recompensa económica.

José Pablo López, el presidente de RTVE, ha ratificado esta situación a través de redes sociales. "RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos", ha comentado a través de X (antes Twitter).

"RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular", ha añadido López.