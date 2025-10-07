La canción 'On and On and On', ganadora del Festival OGAE Second Chance, y el resultado de España

La segunda oportunidad de los artistas que quisieron ir a Eurovisión 2025 llegó este fin de semana con la celebración de la 41ª edición de OGAE Second Chance.

25 países (con sus 25 representantes) compitieron en esta segunda oportunidad eurovisiva en la que se alzó con la victoria la cantante sueca Klara Hammarström con la pegadiza canción On and On and On.

La cantante de 25 años, que quedó cuarta en en el Melodifestivalen, sumó el decimonoveno triunfo de Suecia en este certamen virtual con una canción que arrasó en las votaciones (sumó 348 puntos) y que inevitablemente lleva a pensar en ABBA. El cuarteto ganador de Eurovisión 1974 con Waterloo tiene una canción homónima de 1980.

En segunda posición quedó Italia con La Cura Per Me de Giorgia, que obtuvo 258 puntos, y de tercero quedó Finlandia, que se llevó 239 puntos con Made Of de Goldielocks.

El resultado de España en OGAE Second Chande 2025

España se presentó al certamen con VIP deJ KBello, canción que quedó tercera en el Benidorm Fest 2025 por detrás de Uh NaNa de Daniela Blasco.

El cantante gaditano sumó con su propuesto 183 puntos situándose en sexta posición. El cuarto lugar fue para Albania con Elvana Gjata y la canción Karnaval y el quinto, para Malta con Kristy Spiteri y el tema Heaven Sent.

En 2024 la candidata española a este certamen fue Angy Fernández, que obtuvo el séptimo puesto con Sé Quién Soy.

El Top 10 de OGAE Second Chance 2025: