Cómo votar gratis a Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025 desde España

A pesar de la polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026 y la retirada de España del concurso, nuestro país ha seguido adelante con Eurovisión Junior. Nuestro representante, Gonzalo Pinillos, está más que listo para darlo todo sobre el escenario con su Érase una vez (Once upon a time).

Este sábado 13 de diciembre tendrá lugar en Tiflis a las 17:00 (18:00 horas en las Islas Canarias) y, a diferencia de Eurovisión, en este caso se permite el voto nacional, así que podremos votar por nuestro representante desde España.

Gonzalo Pinillos actuará en la 14ª posición y podremos verlo a través de La 1 y RTVE Play.

Cómo funciona el sistema de voto

Este año 18 jóvenes artistas competirán por el trofeo y tú puedes aportar tu granito de arena para seleccionar al ganador.

El sistema de votación se realizará por votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %).

Además, al contrario del Festival de Eurovisión de adultos, la votación se puede hacer desde cualquier parte del mundo y realizará de forma online y gratuitamente.

"Los votos registrados serán contabilizados por la organización y convertidos en puntos siguiendo un sistema proporcional", comentan desde la televisión pública española.

Cómo votar por Gonzalo Pinillos

Las votaciones para Eurovisión Junior 2025 se han abierto hoy a las 21:00, un día antes de la final, y estarán disponibles hasta justo el momento en que comience la gala. Después, las votaciones volverán a abrirse durante 15 minutos, después de todas las actuaciones.

Cómo puedes votar por España para ayudar a ganar Eurovisión Junior 2025: