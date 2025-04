España pide debatir sobre la participación de Israel en Eurovisión 2025 por "la situación en Gaza"

Yuval Raphael en el videoclip de 'New Day Will Rise', la canción de Israel en Eurovisión 2025 | YouTube @EurovisionSongContest

España es el primer país participante en Eurovisión 2025 que solicita a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) debatir sobre la presencia de Israel en el certamen europeo por su actual conflicto bélico con Palestina.

"Conforme a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración, el presidente de la Corporación RTVE se ha dirigido por carta al director general de UER, Noel Curran, para solicitar la apertura de un debate en el seno de la organización sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Eurovision Song Contest que se celebrará en mayo en la ciudad de Basilea", informa la televisión española.

En esta carta formal, RTVE "reconoce las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso".

"RTVE considera que sería apropiado que la UER reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la televisión pública israelí KAN", añade la corporación.

Yuval Raphael, la representante de Israel en Eurovisión 2025

Este año, Yuval Raphael presenta la canción New Day Will Rise: "Un nuevo día amanecerá, la vida seguirá / Todos lloran, no llores solo / La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará / Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós", canta en el estribillo.

Israel quedó segunda en el televoto de Eurovisión 2024 con 323 votos, algo que ahora aúpa al país como uno de los favoritos para ganar en 2025en las casas de apuestas.

La polémica participación de Israel en 2024

La pasada edición de Eurovisión estuvo marcada por la polémica participación de Israel en el certamen, un debate que eclipsó la victoria de Suiza. Una parte de los seguidores del festival europeo criticaba que la UER aceptara la presencia del país de Medio Oriente, ignorando el conflicto que vive actualmente con Palestina.

Del mismo modo, los eurofans cuestionaban la falta de coherencia por parte de la organización por mantener a Israel en el concurso, mientras Rusia fue expulsada por sus ataques políticos y bélicos hacia Ucrania. La UER, que siempre ha defendido la apoliticidad de Eurovisión, tomó esa decisión para defender el desarrollo del certamen. Pero este 2024 no lo han conseguido, y prueba de ello fueron los abucheos del público mientras actuaba Israel.

Los integrantes de Nebulossa, el dúo representante de España, coinciden en que la experiencia del festival desde dentro estuvo manchada por esta polémica. En una entrevista con Malbert en el pódcast Querido Hater, la vocalista Mery Bas confesó que "la parte fea" que vivieron en Eurovisión fue que había "policías con metralletas dentro del hotel, francotiradores, manifestaciones, disturbios, tensión...".

Por su parte, Mark Dasousa opinó que la UER "tiene que mirar" la contradicción entre dejar participar a Israel y vetar a Rusia. "Nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente que respeta los derechos humanos y no que los vulneran, sean del color o del lado que sean. En el momento en el que la UER acepta eso, se arriesga a que pasara lo que pasó".