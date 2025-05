Gustavo Adolfo Tarí vestirá a Melody en Eurovisión 2025. El diseñador de Elche se encargará del vestuario de la cantante de Esa Diva, según han hecho público los responsables de la candidatura española a través de redes sociales.

"Una propuesta vibrante, sofisticada y llena de simbolismo que promete ser uno de los grandes momentos estéticos de la edición", apunta el mensaje distribuido en redes sociales con fotos del diseñador en su taller.

El anuncio ha llegado cuando quedan menos de dos semanas para la celebración de la final de Eurovisión 2025 —será el sábado 17 de mayo en Basilea— y tras muchos meses de incertidumbre.

La cantante quiso barajar varias opciones antes de decidirse. "Me han hecho varias propuestas y vamos a probar varias cosas y a ver con qué encaja mejor la coreografía y cómo se ve más bonito. Es que es muy complicado y que también, quieras que no, es mucha presión, aunque la presión con amor se lleva mucho mejor", decía en una entrevista en El HuffPost el pasado 19 de abril, y añadía: "Que no os quepa la menor duda de que todo lo que estamos haciendo va con el respeto máximo a la profesión, porque yo soy un artista que me encanta el arte, soy amante del arte al 100%, intentando en todo momento que dejemos el listón bien alto artísticamente".

El elegido es un diseñador experimentado e ilusionado. "⁠Diseñar para Melody es todo un honor, primero por su calidad humana, después por lo gran artista que es y, por último, por la conexión que fluye con ella, que me llena de inspiración. Es el reflejo de una mujer que admiro: luchadora, madre trabajadora y con gran talento”, asegura en una entrevista en RTVE Tarí, que ya trabajó con la sevillana en el Benidorm Fest y algunas PreParty.

Qué se sabe del vestuario de Melody en Eurovisión

⁠El vestuario de Melody en Eurovisión es una sorpresa —no se verá hasta los ensayos generales— aunque el diseñador ha compartido alguna pista: "Está inspirado en algo muy nuestro y en la diva que tenemos en mente, pero llevada a un nivel superior”.

"No puedo contar mucho, pero está lleno de artesanía, que es mi fuerte", señala en la citada entrevista, en la que asegura que el vestuario que Melody lleve en Basilea irá en la línea del mensaje de su canción. "Esa Diva un himno que llena mi mente de referentes de una mujer actual, que se verá reflejada en el vestuario”, añadde.

Las artistas con las que ya ha trabajado

Gustavo Adolfo Tarí ya ha trabajado con Melody y con numerosas divas. El ilicitano tiene experiencia en vestir a rostros de la talla de Shakira, Nathy Peluso, Karol G o India Martínez. Repasamos algunos ejemplos de sus trabajos anteriores:

Shakira

Ana Mena

Nathy Peluso

Karol G

India Martínez