Las imágenes de Nebulossa en la alfombra turquesa que inaugura Eurovisión 2024

Apenas quedan unas horas para que se produzca el arranque oficial de Eurovisión 2024 con la gala de la Ceremonia de Apertura y los artistas que participan en el certamen ya han llegado hasta el Malmö Live para disfrutar de un momento tan especial.

La icónica alfombra turquesa recibe a los representantes de los 37 países participaciones en Eurovisión y, al igual que lo hace sobre el escenario, Nebulossa ha deslumbrado a cada paso.

Mery Bas y Mark Desousa han sido entrevistados junto a su equipo por Elektra, la drag queen que presentará la Ceremonia de Apertura junto a su compañera Tia Kofi. Mark ha sido el encargado de ejercer de traductor para el grupo, develando las canciones favoritas tanto suya como de su esposa del grupo sueco ABBA y dando una pequeña de muestra de cómo se debe corear Zorra a los espectadores del país nórdico.

Al igual que los representantes de España, los también españoles Megara han expresado la ilusión que les despierta Eurovisión. Como no podía ser de otra forma, el outfit de los madrileños ha impresionado a Tia Kofi, quien les ha preguntado sobre la inspiración del traje. "Star Wars", ha bromeado Kenzy acerca de su estilismo, aunque finalmente le ha indicado que ese pink metal que les carateriza es su "esencia".

Los finlandeses de Window95man han mantenido su nivel de exentricidad también en cuanto al estilismo mostrado sobre la alfombra turquesa.

Electric Fields, los representantes de Australia como país invitado a Eurovisión, han acaparado mucha atención al llevar y tocar un instrumento tradicional durante la entrevista de Tia Kofi.

La llegada de Joost Kelin, representante de Países Bajos, ha parecido un aviso de cómo se desarrollará su Europapa sobre el escenario.

Artistas como Kaleen, quien actuará por Austria con su canción We Will Rave, o Silia, representante de Chipre -que además ha hecho coincidir su look con el turquesa de la alfombra- han mostrado su emoción con el certamen.

Marina Satti, que actuará por Grecia y ha demostrado ser una abanderada del espíritu zorrista de Nebulossa, ha sido una de las artistas más destacadas a lo largo de las entrevistas que se han sucedido en la alfombra turquesa.

Sarah Bonicci, quien encabeza la delegación de Malta con su canción Loop, ha portado un llamativo y enorme sombrero en honor a su tema.