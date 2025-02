La letra y la historia de 'V.I.P.', la canción de J Kbello que iba a ser para Blas Cantó

Estás en una discoteca, te cruzas con alguien y... ¡zas! ¡Flechazo! Esa experiencia que todos (o muchos) hemos vivido alguna vez en la vida es de lo que habla J Kbello en V.I.P, la canción con la que el cordobés busca ganar el Benidorm Fest.

El cantante y compositor, que ha trabajado en este tema con María Parrado, José Otero, Dangelo Ortega y Ricky Furiati, canta sobre esa atracción instantánea que se siente al cruzar miradas con alguien, cuando la conexión es tan fuerte que empiezas a imaginar todo lo que podrías vivir con esa persona.

"En este tema, se habla de lo importante que es confiar en uno mismo y dejarse llevar por lo que se siente, sin miedo al rechazo", contó en una entrevista sobre la canción con la que aspira a representar a España en Eurovisión 2025.

"Entro y me encuentro | Con tal monumento | Y mis ojos directos pa' ti | Tremendo descubrimiento | Tiene el movimiento | Esa cosa que me gusta a mí", arranca el tema que no es la nada críptico en su mensaje.

Él se siente cautivado y también correspondido. "No te vale cualquiera | Con veinte a la espera | Y tú solo me miras a mí", continúa la canción, en la que le propone ir más allá: "Báilame lento | Y que sea tu cuerpo | El que diga si quiere seguir".

Cocinada a fuego lento

V.I.P. no surgió como una canción para J Kbello. Iba a ser para Blas Cantó pero unos cambios del productor hicieron al equipo pensar en que encajaba más con el cordobés y con el Benidorm Fest.

"Empezó a hacer unos acordes y a mí me empezó a gustar... Yo antes había hablado con él de que quería hacer un afro, un UK garage, electrónica... Y, de repente hizo unos acordes, salieron melodías y dijo: '¿Y si soltamos esto y lo hacemos para ti?' Y mientras íbamos haciendo la canción decíamos 'Esto es muy Benidorm", contó en Fórmula TV.

Eso ocurrió en los inicios de la composición porque la canción tardó en finiquitarse. "No se hizo en un día, empezamos en abril a hacerla y la finiquitamos en septiembre. Está hecha a fuego lenta", apuntó el cantante, y señaló que lo que más les costó cerrar fue el estribillo. Tenían dudas de si incluirle letra o no. "Es verdad que lo de Vente pa' abajo Y así resolvemos fue desde el primer día", confesó.

La canción fue "un brain storming que lo flipas" de sus cinco autores y de ahí su mezcla de estilos. "Es urbana pero a la vez tiene un toque comercial y a la vez europeo".

La letra de 'V.I.P.', de J Kbello

[Verso 1]

Entro y me encuentro

Con tal monumento

Y mis ojos directos pa' ti

Tremendo descubrimiento

Tiene el movimiento

Esa cosa que me gusta a mí

[Pre-Estribillo]

Te encienden botellas

Porque eres la estrella

[Estribillo]

Y tú solo me miras a mí

Porque soy tu V.I.P

Vente pa' abajo

Y así resolvemos

Las ganas que tengo de ti

Báilame lento

Y que sea tu cuerpo

El que diga si quiere seguir

Baila conmigo

We gotta dance all night

Tonight

Porque soy tu V.I.P

[Verso 2]

Dejemos el looking

Que no somos rookies

Si no hablas mi idioma, te puedo enseñar

Que yo no soy toxic

Hacemo' el unboxing

Empieza primero que yo voy detrás

Tu déjate llevar

Mañana se verá

[Pre-Estribillo]

Te encienden botellas

Porque eres la estrella

Yo quiero saber si estás free

No te vale cualquiera

Con veinte a la espera

Y tú solo me miras a mí

[Estribillo]

Porque soy tu V.I.P

Vente pa' abajo

Y así resolvemos

Las ganas que tengo de ti

Báilame lento

Y que sea tu cuerpo

El que diga si quiere seguir

Baila conmigo

We gotta dance all night

Tonight

Porque soy tu V.I.P

[Pre-Estribillo]

Te encienden botellas

Porque eres la estrella

Yo quiero saber si estás free

No te vale cualquiera

Con veinte a la espera

Y tú solo me miras a mí

[Estribillo]

Porque soy tu V.I.P

Báilame lento y que sea tu cuerpo

El que diga si quieres seguir

Baila conmigo

We gotta dance all night

Tonight

Porque soy tu V.I.P