Manuela Trasobares quiere participar en Eurovisión junto a Nebulossa: "Podría ser genial"

“A mí sí que me gustaría”, así ha admitido Manuela Trasobares la ilusión que le genera la posibilidad de participar en la actuación de Nebulossa en la próxima edición del festival de Eurovisión. “Sería, como aquel que dice, si yo puedo conseguir algo así, ya me puedo morir en paz, sentenciaba.

En una entrevista concedida a FórmulaTv, la mezzosoprano ha detallado cuál fue su reacción cuando escuchó a María Bas gritar el ya icónico “¡Tira la copa!” que ella misma patentó en el programa Parle vosté, calle vosté de Canal Nou: “me puse a llorar como una loca porque fue un reconocimiento a mucha lucha (...) cuando yo la oí diciendo eso, fue como si me abrazara y me diera mil besos, y me dijera todo lo que has hecho en tu vida ha servido para algo".

La sintonía entre Manuela Trasobares con Nebulossa y su estilo resulta lógica al leer cómo valora el impacto que ha tenido Zorra. “Ya es hora de que las canciones tengan un verdadero mensaje y que no sean mensajes simplorros como los que últimamente se oyen. Incluso a veces rozando lo machista”, ha declarado, mostrando “conocerlos personalmente y conocer a María Bas”.

Un discurso lírico que para la artista es necesario en nuestro país, que ha afirmado que “las ideas reaccionarias, las ideas de involución, de no progresismo, pues están todavía en el colectivo español”. Además, ha añadido que las críticas que ha recibido ‘Zorra’ desde su triunfo en el Benidorm Fest implican que “cuando algo de verdad ofende, es porque, verdaderamente, está comunicando”.

El papel de los españoles en Eurovisión

Manuela lo tiene claro: “Si fuéramos inteligentes, llevaríamos allí tres o cuatro autocares llenos de españoles a corear como un himno el momento en el que ella salga”, ha declarado en la entrevista, apuntando que “el éxito de la canción también dependerá mucho de la cantidad de españoles que vayamos a apoyar este tema. Bueno, españoles o gente que se sienta afín al tema”.

Preguntada sobre si le emociona la posibilidad de participar en la próxima edición del Benidorm Fest 2025, Manuela ha admitido que “son palabras mayores”, aunque confiesa que está “abierta a cualquier cosa que pueda ser progresismo y pueda tener contenido”.