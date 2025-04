Así fue la actuación de Melani en 'Tu cara me suena' imitando a Céline Dion con 'L'hymme à l'amour'

"Estás jugando en otra liga". Esas han sido las palabras que le ha dedicado Chenoa a Melani tras su brillante imitación de Céline Dion. La joven cantante de ópera de 17 años ha tenido que ponerse en la piel de la canadiense durante su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La artista veterana volvió a cantar por todo lo alto con su particular versión del tema L'hymne à l'amour, de Édith Piaf, después de conocerse que sufría el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provoca espasmos que dificultan su día a día, incluyendo caminar o cantar.

"Me parece una superación que tiene ella increíble después de tener el síndrome de la persona rígida, que le cuesta cantar, que le cuesta moverse... Me pareció brutal. Y luego lo tengo que hacer yo", le contó a Manel Fuentes antes de salir al escenario. "Vengo del mundo de la ópera y nunca había cantado una canción con voz de pecho, y he descubierto que puedo tener otros registros. Pero ha sido un reto".

La emocionante actuación de Melani por Céline Dion

Ese momento estelar en la carrera de Céline Dion en los JJ. OO. es el que ha tenido que imitar Melani en la primera gala de Tu cara me suena 12, de la que se ha proclamado ganadora con la máxima nota: 24 puntos. Así, con un vestido blanco en línea con el original y con unos ojos muy brillantes, la cantante ha brillado cantando en francés y las notas altas del tema.

Tras finalizar su imitación, Melani no ha podido contener la emoción —"No me puedo creer estar aquí", ha dicho a Manel—, mientras Àngel Llàcer mantenía la boca abierta y Chenoa intentaba contener sus lágrimas. "Estoy a punto de explotar, esto es muy fuerte. Esto es una barbaridad intergaláctica", le ha expresado el presidente del jurado.

"Esto es una barbaridad intergaláctica"

"Cuando uno canta a ese nivel y lo hace tan bien, las lágrimas de emoción de haber cumplido con la misión son tan fuertes que te has puesto emocionada", le ha comentado Chenoa. "A mí que me emocione la gente a veces hasta me cuesta un poco, y cuando escucho un tema como este, con una niña de 17 años haciendo esa bestialidad con ese sentimiento... Me dejas absolutamente sin palabras. Creo que tus compañeros han notado que estás jugando en otra liga. Voces como la tuya hay muy pocas en el mundo".

Por su parte, los concursantes de Tu cara me suena se han puesto de pie para aplaudir a Melani y han simulado que abandonaban el plató antes su 'poca' capacidad para competir con una voz como la de Melani.