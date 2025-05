Måns Zelmerlow: la polémica reacción del cantante sueco ante la victoria de KAJ y la denuncia de su mujer a los pocos días

Ha sido el salseo de la fase de selección de las candidaturas para Eurovisión 2025 y el ejemplo perfecto de la envergadura que el festival tiene en Suecia, una de las grandes potencias de este certamen que se ha alzado con la victoria hasta en siete ocasiones.

Desde 1959, en el país de ABBA el proceso de selección para elegir la canción y el artista que le representará en Eurovisión es el Melodifestivalen, todo un acontecimiento en el país que arrasa en los índices de audiencia de televisión. En la edición de este año, una candidatura era la clara favorita: la del cantante Måns Zelmerlöw, que ya ganó el festival en 2015 con Héroes —la sexta victoria para Suecia— y que aterrizó en el Mello —así se conoce el certamen en el país— con el tema Revolution, una propuesta 100% eurovisiva con una impecable puesta en escena, digna del país al que representa.

El artista sueco llegó a la final —que se celebró el 9 de marzo— casi seguro de su victoria, pero las redes sociales jugaron en su contra, especialmente los vídeos en TikTok que impulsaron otra de las actuaciones que llegaba para romper con los formalismos tradicionales.

Zelmerlöw fue el artista más votado por el jurado pero el público se decantó por la candidatura de KAJ, un grupo filandés-sueco formado por tres cómicos, y su canción Bara Bada Bastu, una composición que, efectivamente, se sale de las directrices habituales de lo que ha presentado Suecia a lo largo de todos estos año. Su letra, medio en broma medio en serio, canta a la tradición nórdica de las saunas y su idioma es el sueco, cuando este país lleva décadas presentando canciones en inglés.

La controvertida reacción de Måns Zelmerlöw

El desenlace del Melodifestivalen 2025 pasará a la historia de este certamen: además de que fueron muchas las voces más puristas que criticaron la elección por no ser una canción “seria” para presentar a Eurovisión, Zelmerlöw acabó llorando por los siete votos que le separaron de la victoria para después mostrarse especialmente enfadado. "Ya veremos en mayo si el jurado internacional tomó la decisión correcta", declaró a un medio sueco, palabras que fueron duramente juzgadas por su mal perder.

La reacción del cantante provocó tal revuelo que al día siguiente se vio obligado a aclarar lo sucedido con un comunicado en redes sociales. “El hecho de que esté decepcionado con el resultado es SOLO una señal de salud, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto a un atleta llegar en segundo lugar y decir que está muy feliz?", justificaba. “¿Está bien odiar a alguien porque quiera ganar un concurso que a todos nos encanta y porque sobre todo quiera representar a Suecia de nuevo en ESC? ¿CÓMO puede estar mal esto? ¿No es por eso que estamos aquí?”, se preguntaba ante la oleada de antipatía recibida.

“Estoy realmente SUPER FELIZ por KAJ y nos hemos divertido mucho juntos en este viaje. Yo personalmente los he felicitado varias veces. y NUNCA he devaluado sus contribuciones, al contrario. ¡Nos harán sentir orgullosos en Basilea!”, aseguraba para aquellos que le reprocharon que no hubiese felicitado a los ganadores.

Los problemas crecen para Måns

Este no ha sido el único episodio controvertido del cantante. Cuando se proclamó ganador de Eurovisión 2015, muchos mostraron su descontento con esa victoria recordando sus declaraciones homófobas en un reality de cocina sueco. Durante el concurso afirmó que los homosexuales no deberían tener hijos porque no era una opción natural: "No es equitativamente natural que un hombre quiera acostarse con otro. No es que haya nada malo en ello, pero es más natural, por supuesto, que un hombre y una mujer tengan hijos juntos".

Consiguió calmar el enfado de la comunidad gay apareciendo en la revista QX, la publicación LGTBIQ+ más importante de Suecia, aclarando que se había tergiversado el uso de la palabra “natural”: “El sexo entre hombres y el sexo entre mujeres es igual de natural que el sexo entre un hombre y una mujer".

Y aunque Måns Zelmerlöw salió más o menos airoso de esas dos polémicas, solo días después de la final del Melodifestivalen, la que hasta entonces había sido su mujer durante seis años y madre de sus dos hijos, la actriz británica Ciara Janson, le volvió a colocar en el disparadero.

"He guardado silencio para proteger a mi exmarido durante demasiado tiempo. Y, con el objetivo de detener las especulaciones, anuncio que solicité el divorcio en el Reino Unido, en el afán de mantener el proceso en privado. Pero, como ya no es posible preservar esto en la intimidad, me parece importante contar mi versión", anunciaba en redes sociales y confirmaba el proceso de divorcio que había iniciado con el cantante de Héroes.

Sin embargo, lo sorprendente llegó después: "Mis hijos han sido y siempre serán mi máxima prioridad y haré todo lo posible para protegerlos, quiero ser la madre que se merecen. No puedo permitir que mi familia siga viviendo en un entorno hostil y expuesta al abuso de drogas, abusos emocionales y físicos y una serie de interminables infidelidades", relataba sacando a la luz el lado oscuro de Zelmerlöw, aunque le deseaba lo mejor para futuros proyectos y le animaba a buscar “la ayuda que tanto necesita”.

Días después, el eurovisivo a través de las redes sociales, pidió a los medios respeto por el momento personal que atravesaba, especialmente por sus hijos, y que no fuera objeto de especulaciones y juicios: “No quiero que nuestros dos niños pequeños se vean obligados a participar en un reality show en las redes sociales y en los periódicos y la televisión”.

En ese comunicado, el cantante desmentía las acusaciones de maltrato físico y emocional y narraba un desesperado capítulo que había vivido a raíz de todo ello. “Hace un par de horas me vi obligado urgentemente a recuperar a mis dos hijos después de ser informado de que estaban siendo llevados a algún tipo de ‘alojamiento protegido’. Así deberían pasar bajo tierra y desaparecer. No puedo aceptar eso. No se debería permitir que las acusaciones falsas y una tormenta creada por acciones irresponsables en las redes sociales arruinen sus vidas”, señalaba e insistía en que estaba “asustado y preocupado” por la seguridad de sus hijos.