Olly pone en duda que acepte representar a Italia en Eurovisión tras ganar Sanremo 2025: "Necesito un tiempo"

Olly es el gran ganador de Sanremo 2025, el prestigioso certamen musical italiano con 75 años de vida. Lo ha conseguido con la canción Balorda nostalgia, con la que ha conseguido ganar con el 23,8% de los votos en la Superfinal celebrada durante la noche del 15 al 16 de febrero.

La victoria ha estado muy reñida, ya que Lucio Corsi ha quedado segundo con un 23,4%. Ahora, Olly tiene que decidir si quiere representar a Italia en Eurovisión 2025, ya que Sanremo invita a sus ganadores a competir en el festival europeo. Sin embargo, el joven cantante no ha tomado una decisión todavía. De hecho, ha pedido tiempo para pensar durante una rueda de prensa del domingo 16 de febrero.

"¿Representar a Italia en Eurovisión? Tengo que ser totalmente sincero: todo lo que me pasó ayer es una locura", asegura, tal y como recoge RaiNews. "Siempre he dicho que no me plantearía ganar, soy sincero. Todavía no he pensado en la posibilidad de participar. Necesito metabolizar. Si existe la posibilidad de tomarme un tiempo, lo pido. Obviamente, es un honor increíble tener esta oportunidad, porque es un evento gigante". Como respuesta, la RAI le da una semana para decidirse.

Olly asegura que no veía la victoria como una oportunidad: "No me lo esperaba en absoluto. Llevo escribiendo y trabajando en mi música durante muchos años. Estoy acostumbrado a recibir una cierta cantidad de cariño, pero poder recibir mucho más con actuaciones durante una semana fue un gran descubrimiento. Sentí realmente el calor del público", explica.

De declinar la invitación, se tendría en cuenta al segundo ganador, Lucio Corsi. En 2016, el grupo ganador Stadio rechazó ir a Eurovisión, y en su lugar se eligió a la segunda clasificada, Francesca Michielin.

Quién es Olly

Olly es el nombre artístico de Federico Olivieri, un cantautor y rapero de 23 años nacido en Génova el 5 de mayo de 2001. Es hijo de un abogado y de una magistrada, estudió música y canto en el Conservatorio Niccolò Paganini de Génova y se licenció en Economía y Gestión Empresarial en la Universidad de Milán.

El artista publicó en 2018 su primer EP, CRY4U, al que le siguieron los álbumes de estudio Io sono (2020), Gira, il mondo gira (2023) y TUTTA VITA (2025). A este último disco pertenecen Balorda nostlagia, la canción que le ha otorgado el León de Oro en Sanremo, y su colaboración con Angelina Mango, representante italiana en Eurovisión 2024. Un detalle de su discografía es que la mayoría de las canciones las firma con su productor JVLI.

En 2023 ya participó en Sanremo con Polvere, pero aquella vez quedó clasificado en el puesto número 24.