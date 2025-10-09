Otras dos artistas niegan haberse presentado al Benidorm Fest 2026: "Esa información es falsa"

Cada vez queda menos para que Melody ceda su trono a otro artista como ganadora del Benidorm Fest. La nueva edición de 2026 se celebrará del 10 al 14 de febrero, y el cantante que se lleve la victoria se llevará 150.000 euros: 100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores.

Será el primer año que se otorgue una cuantía económica, ya que previamente el ganador solo se convertía en el representante de España para Eurovisión. Esa opción todavía está en el caire de cara a 2026, ya que la participación del país en el festival europeo depende de que Israel no compita. Hay que esperar para conocer qué ocurrirá con el país de Oriente Medio, ya que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tendrán que votar si están de acuerdo con la presencia de Israel en Eurovisión o no.

De momento, este jueves 9 de octubre a partir de las 16:30 se conocerá qué artistas competirán en el Benidorm Fest 2026. Pocas horas antes de la rueda de prensa, las redes sociales han estado especulando sobre quiénes podrían formar parte del cartel, algo que ha provocado que dos cantantes hayan negado haber enviado una canción al festival.

Una de ellas es Mirela, que se quedó a las puertas de participar en Eurovisión 2017, cuando Manel Navarro representó a España con Do It for Your Lover. "¡Amigos! No me he presentado al Benidorm Fest. Pero estoy preparando música preciosa que me hace feliz", ha dicho la artista en Instagram este miércoles 8 de octubre.

Poco después de las declaraciones de Mirela, María Isabel también ha querido poner fin a los rumores sobre su presencia en el Benidorm Fest con un mensaje en X (antes Twitter): "Chicos, no me he presentado al Benidorm Fest, esa información es falsa, os quiero", ha escrito este jueves 9 de octubre. Por tanto, a pesar de las especulaciones, la ganadora de Eurovisión Junior 2004 con Antes muerta que sencilla tampoco ha querido presentarse al festival nacional.

Otros artistas que han descartado presentarse

Durante la época estival, Ruslana, Samuraï y Valeria Castro desvelaron en Europa FM que no querían, de momento, presentarse al Benidorm Fest. "Ni a Benidorm, ni tampoco iría a Eurovisión. Pero igual en un futuro sí, si cambian las cosas", contó la triunfita, dejando caer su malestar con el conflicto israelí. "Yo soy una persona que 'nunca digas nunca', pero es verdad que me cuesta la competitividad, ¿sabes? Al final es un concurso", expresó Valeria Castro.

Por su parte, tras los rumores que vinculaban a Pablo Alborán con el Benidorm Fest, su equipo desmintió esta información. "Desde el equipo de Pablo Alborán queremos desmentir esta información. No estamos trabajando en ninguna candidatura para presentar al Benidorm Fest 2026", informó Warner Music Spain en julio.