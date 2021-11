Manel Navarro habla sobre el acoso que recibió tras Eurovisión: "Recibí amenazas de muerte"

Cuando a Manel Navarro le escogieron para representar a España en Eurovisión en 2017 lo vio como una gran oportunidad para poder dedicarse a lo que más le gusta en la vida: la música.

Trabajó muy duramente durante los seis meses previos y lo tenía todo preparado para hacerlo lo mejor posible en Kiev. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y en el punto más álgido de su canción, Do it for your lover, se le desgarró la voz provocando lo que conocemos como un "gallo".

Rápidamente el momento se convirtió en Trending Topic y la red se llenó de burlas —unas bastante más crueles que otras— y recibir cero puntos por parte del jurado empeoró la situación aún más.

Pero la cosa no quedó ahí. Lo más duro fueron los meses posteriores, cuando Manel regresó a España y no solo tuvo que aguantar insultos, sino otro tipo de agresiones.

Así lo ha explicado en Freeda, un Instagram dirigido principalmente a mujeres millenials: "Recibí amenazas de muerte, por la calle me escupieron, salía de fiesta y me tiraban hielos... La primera vez que recibes un hate tan extremo choca. Y empiezas a creer todo lo que lees y llega un punto que dices 'joder, ¿de verdad soy así?"

Manel explica que ojalá hubiese aceptado la ayuda psicológica que le ofrecieron en su momento, pero con 21 años creyó que podía sobrellevarlo él mismo, aunque ahora se arrepiente: "Me he dado cuenta ahora que he crecido que me hubiese venido perfecto".

"Si alguien está recibiendo hate, mi primer consejo es no contestar nunca a los comentarios malos y apoyaros en vuestra gente. Y sobre todo pedir ayuda, porque yo si hace cinco años hubiese dicho que sí seguramente el proceso hubiese sido más rápido". concluye.