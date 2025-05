Países Bajos en Eurovisión 2025: letra en español de 'C'est la vie', significado de la canción y quién es Claude

Países Bajos recupera su presencia en Eurovisión tras convertirse en el primer país en la historia del festival en ser descalificado tras pasar la semifinal. Ocurrió en 2024 con el artista Joost Klein, a quien se le atribuyó un presunto incidente con un miembro del equipo de producción del festival, según reportaron medios como eurovision-spain.com.

Este 2025, el país vuelve a situarse como uno de los favoritos entre las casas de apuestas con el tema C'est la vie del artista Claude, elegido de manera interna por la emisora pública neerlandesa entre 331 candidaturas.

Significado de 'C'est la vie'

C'est la vie es una canción compuesta en inglés y francés que defiende la vida como un camino con altibajos, con momentos de gran euforia y otros de melancolía. "Más o menos / De arriba abajo / Ascendiente y descendiente / Por ahí, por allá / Lo que será, sí, será / Aquí estoy, estoy aquí", repite en el estribillo.

Con este tema, Claude rememora palabras que le decía su madre cuando era pequeño, haciendo de C'est la vieun tema sobre la infancia: "Es la vida y qué milagrosa es / A veces enamorado, a veces abatido / Y todavía puedo escuchar la voz de mi mamá dentro mío / La melodía, la melodía".

Quién es Claude

Claude Kiambe, conocido artísticamente como Claude, tiene 21 años y nació en la República Democrática del Congo, aunque a los 13 llegó a Países Bajos como emigrante. Antes de convertirse en el representante neerlandés en Eurovisión 2025, triunfó con su álbum Parler Français (2024) con canciones como Ladada (Mon Dernier Mot), Layla y Écoutez-moi.

Empezó estudiando Administración hotelera en la universidad aunque no se graduó. A nivel artístico, dio su salto a la fama en 2019 como concursante de The Voice Kids. Más tarde también participaría en el concurso de talentos Are You Next? por el que consiguió un contrato con el sello Cloud 9 Music.

Letra original y en español de 'C'est la vie', la canción de Países Bajos para Eurovisión 2025

"C'est la vie", she sang to me

"Así es la vida", me cantó ella

Je me rappelle, j'étais petit

Recuerdo que cuando era pequeño

Oh, I was just a little boy

Oh, cuando tan solo era un crío

Could I remember la mélodie, la mélodie?

¿Puedo recordar la melodía, la melodía?

-

C'est comme ci, c'est comme ça

Más o menos

C'est en haut et en bas

De arriba abajo

It goes up, it goes down

Ascendiente y descendiente

And around, and around

Por ahí, por allá

Que sera, oui sera?

Lo que será, sí, será

Me voici, me voilà

Aquí estoy, estoy aquí

Chanter un, deux, trois

Cantad uno, dos, tres

-

C'est la-la-la-la, la vie

Es la-la-la-la, la vida

C'est la-la-la-la, la vie

Oui, c'est la-la-la-la, la

Sí, así es la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

La-la-la, la vida

-

C'est la vie, et qu'à miracle

Es la vida y qué milagrosa es

Sometimes in love, sometimes misérable

A veces enamorado, a veces abatido

And I still hear my mama's voice, and suddenly

Y todavía puedo escuchar la voz de mi mamá dentro mío

La mélodie, la mélodie

La melodía, la melodía

-

C'est comme ci, c'est comme ça

Más o menos

C'est en haut et en bas

De arriba abajo

It goes up, it goes down

Ascendiente y descendiente

And around, and around

Por ahí, por allá

Que sera, oui sera?

Lo que será, sí, será

Me voici, me voilà

Aquí estoy, estoy aquí

Chanter un, deux, trois

Cantad uno, dos, tres

-

C'est la-la-la-la, la vie

C'est la-la-la-la, la vie

Oui, c'est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

Oui, c'est la-la-la-la, la vie

Oui, c'est la-la-la-la, la vie

C'est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

-

Oh, c'est la vie

La vie en rose

La vida en rosa

La vie en noir

La vida en negro

Oh, des soirées comme ça

Oh, esta montaña rusa

And I will sing until it's over

Y cantaré hasta que llegue a su cenit

It goes la, la-la, la-la-la

Así es la, la-la, la-la-la

-

C'est comme ci, c'est comme ça

Más o menos

C'est en haut et en bas

De arriba abajo

It goes up, it goes down

Ascendiente y descendiente

And around, and around

Por ahí, por allá

Que sera, oui sera?

Lo que será, sí, será

Écoute-moi, oh maman

Escúchame, oh mamá

Chanter un, deux, trois

Cantad uno, dos, tres

C'est la vie

Así es la vida

-