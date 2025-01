El pasado de Daniela Blasco como bailarina de Justin Bieber

Daniela Blasco es una de las favoritas del Benidorm Fest. La cantante eclipsa desde que lanzó su canción Uh NaNa por sus dotes de baile y su actitud de diva del pop.

Lo curioso de Daniela Blasco nace de que, con tan solo 19 años, ha demostrado el talento abrumador que tiene al moverse al ritmo de la música. Y es que desde los seis años ha mostrado pasión por este arte.

Así, su amor por el baile le corre las venas desde que era pequeña y a los nueve años empezó a dar clases de danza. Con el tiempo se trasladó a Los Ángeles para aprender en las mejores academias internacionales.

Ahora es una estrella de TikTok que aterriza directamente al Benidorm Fest, pero la mallorquina ha ganado varias competiciones de Urban Display en España y de Hip Hop Internacional.

Bailó con Justin Bieber con 11 años

Pero una prueba de sus logros dentro de esta disciplina es lo que consiguió con tan solo 11 años: la mallorquina fue bailarina de Justin Bieber.

Fue en un concierto que dio el cantante en Madrid en el Palacio de Deportes (antiguo Wizink Center) dentro de su gira Purpose, cuando la cantante pudo disfrutar al acompañar a la estrella internacional del pop en el escenario.

Se trataba de una performance que el cantante de Sorry daba con pequeños bailarines. Tras su aplaudida exhibición, Bieber le preguntaba su nombre y la abrazaba.

"Increíble. Me lo llevo en el corazón. Tengo que decir que si me lo dicen hoy yo creo que me da algo. En aquel momento era más pequeña y no lo valoraba como ahora", contó en una entrevista para RTVE.

Y de bailar con Justin Bieber a poder representar a España en Eurovisión.