El polémico paso de Soraya por Eurovisión: su mal puesto y sus críticas a la organización

Soraya Arnelas regresa a Eurovisión 15 años después de su polémica participación. Este lunes, la delegación española despidió a Nebulossa ante su inminente viaje a Malmö (Suecia) y aprovechó para dar una noticia totalmente inesperada: la cantante extremeña será la encargada de dar los puntos de nuestro país.

"Me hace muchísima ilusión porque se trata de sumar momentos eurovisivos. No solo por haber sido representante, sino porque soy eurofan y cada año lo vivo como si fuese el mío", dijo la artista que compitió en 2009.

Se trata de un anuncio que entierra el hacha de guerra que ha existido durante años entre Soraya y RTVE. Todo comenzó en 2009, cuando participó en Eurovisión con la canción La Noche es Para Mí, un single que no terminó de convencer al resto de países y acabó en el puesto 23, el más bajo hasta el momento.

Soraya culpó a RTVE por su baja puntuación en Eurovisión

La respuesta de la extremeña ante este fracaso fue culpar a RTVE. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) tiene acordado con los países participantes de Eurovisión que deben emitir las dos semifinales del certamen en directo, sin embargo, España se saltó la norma y emitió en diferido la segunda porque en ese momento se estaba jugando un partido de fútbol.

Para Soraya, la UER había decidido castigar a España y que no recibiera casi votos: "Lo que pasó fue una cosa muy extraña. La verdadera razón de lo que ocurrió es que Europa se enfadó muchísimo porque no se pudo retransmitir la segunda semifinal y no nos votó".

"Yo he estado allí y he vivido todo el proceso. De hecho, al equipo de TVE y a mí la gente se nos tiraba encima, del cariño que nos tenían, y a los rusos les encantaba nuestra canción. Nos daban el último día como novenos, no como primeros porque a lo mejor ni la canción ni yo nos lo merecíamos, y esto ha sido un castigo por parte de Europa y por eso hemos quedado en una posición tan baja", contó en una entrevista en la radio.

En abril de 2022, más de diez años después, la creadora de la marca Chochete mantenía sus palabras e incluso publicó en redes que le habían puesto una coreografía desastrosa que quedaba muy mal: "Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión... Y venga a dar vueltas! Y más vueltas! Aún sigo mareada".

El "veto" de RTVE a Soraya

Y en una charla con Malbert pocos meses después confesó estar "vetada" de cualquier evento en TVE: "Actualmente, estoy vetada de los programas de Eurovisión de TVE. Mi candidatura pasa muy desapercibida, nunca he formado parte del equipo de votación, a mí no se me llama de programas que tienen que ver con Eurovisión, no estoy invitada a las fiestas, ¡nada!".

Han pasado dos años desde entonces y parece que Soraya ha logrado reconciliarse con RTVE y Eurovisión. La extremeña sustituye a Ruth Lorenzo y dará los puntos de España en el certamen.

Soraya Arnelas dará los puntos de España en Eurovisión 2024