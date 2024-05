Por qué Chanel ha cambiado la coreografía de 'SloMo' y ya no es como la de Eurovisión 2022

Chanel ha sido la protagonista de la alegría más reciente que España ha tenido en Eurovisión. Su espectacular coreografía de SloMo arrasó y se llevó 459 puntos, con 12 países entregándole a la catalana su máxima puntuación.

Quedó en tercera posición, por detrás de Reino Unido y Ucrania e inspiró a decenas de artistas de todo el mundo. Solo hay que recordar como en la pasada edición del certamen se presentaron varias cantantes con propuestas muy similares a esa.

Chanel, durante la final de Eurovisión 2022

La intérprete de Agua! regresa a Eurovisión dos años después y será la encargada de abrir la primera semifinal junto a Eleni Foureira y Eric Saade. Sin embargo, por las imágenes difundidas en redes de los ensayos hemos podido ver que no hace el baile que todos recordamos. ¿Por qué?

El motivo por el que Chanel cambió el baile de 'SloMo'

Esto no es nuevo, ya que en los conciertos que dio durante 2023 no incluyó la canción en su repertorio. Ella misma rompió su silencio tras su show en Zaragoza, donde contentó un escueto: "No la canto porque hay muchas cosas que no sabéis".

Su amigo y compañero Abraham Mateo se pronunció poco después al respecto, confirmando que si había sacado la canción de su repertorio no había sido por decisión propia: "Ella es mi hermana, de todo corazón. SloMo es una canción que ha marcado un antes y un después en su carrera. Me sabe muy mal por ella, que al final no puede hacerla en directo".

¿Pero, qué sucede exactamente? La principal teoría señala que Kyle Hanagami, coreógrafo de Chanel para Eurovisión, habría registrado la autoría del baile y obligaría a la artista a tener que pagar al bailarín cada vez que quisiera hacer estos pasos.

Ante esta opción, ella habría preferido cambiar por completo la coreo y tener una propia con sus derechos.