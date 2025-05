¿Qué dice la letra de 'Esa Diva'? El significado de la canción de Melody en Eurovisión 2025

Si conoces la trayectoria de Melody, sabrás que su éxito se inició cuando tenía solo nueve años. Una niña con mucho carisma, talento y desparpajo conquistó España y Latinoamérica al ritmo de El baile del gorila, su primer gran hit que le hizo entrar en la industria musical y en el mundo del espectáculo.

A él se refiere en Esa Diva, la canción con la que representa a España en Eurovisión 2025 y que no solo parece autobiográfica, sino que lo es.

"Desde que era bien pequeña | Antes de saber andar | Fui, del mundo, la rumbera | Para mí, era tan normal", dice el tema con el que ganó el Benidorm Fest y en el que hace un claro guiño a es primer hit en el que se presentaba al mundo como "una rumbera | rumbera salvaje".

La cantante, que firma este tema con el letrista Alberto Lorite, confirmó en una entrevista del podcast de Malbert, antes de ganar el micrófono de bronce en Bennidorm, que su canción es un repaso de su trayectoria, empezando por esos inicios y siguiendo por lo difícil que fue asimilar ese boom inicial.

"Fue un éxito muy grande y sin esperarlo, porque la música es así. Las cosas llegan pero cuando menos te lo esperas. Mi primer disco, De pata negra, fue un comienzo superfuerte. No solo en España, sino en Latinoamérica [...] Yo creo que eso se puede con una base sólida, como ha sido mi familia", detalló la cantante.

Su familia, su gran apoyo

"Dicen que quien esté en pie que tenga cuidado de no caer. Todo el mundo podemos tener momentos en los que simplemente tu alrededor te puede hacer creértelo, pero te digo nuevamente que me ha ayudado mucho tener gente cercana que me quiere, mi familia, mis amigos... Que me cantan las cuarenta rapidito", contó la cantante que reconoce en Esa Diva que se dejó llevar por el éxito "despreciando a los demás del camerino".

Su familia le puso los pies en el suelo y le enseñaron a disfrutar del éxito desde la sencillez porque, como repite en su canción de Eurovisión, "una diva es sencilla como un simple mortal "y "no pisa a nadie para brillar". Es su voz la que le hace grande, como ha venido demostrando en la campaña preeurovisiva y en los eventos celebrados en Basilea: "¿Qué más da | Si ella es libre cantando como un pez en el mar?".

"Yo creo que no soy muy malota, creo que me porto bastante bien. Soy muy 'curranta' y autocrítica, y aunque me equivoco y me equivocaré muchas veces, no estoy para joder", manifestó Melody, consciente de que en algún momento también se la ha podido tachar de "altiva" y "prepotente" por ser una mujer de armas tomar y mucha garra": "Tenemos el error de juzgar sin conocer".

"Un camino de espinas y rosas"

Hoy la vemos representar a España en Eurovisión pero el camino no ha sido fácil. La cantante está acostumbrada a superar baches y lidiar con críticas, como las que cosechó al ser elegida ganadora del Benidorm Fest.

La vida de una diva "es un jardín lleno de espinas y rosas" con rivalidades como las que ha vivido en primera persona —"Digo el pecado, pero no el pecador"— y con solo una forma de salir adelante. "Resurge bailando | Con más fuerza que un huracán", canta Melody, que quiso ir a Eurovisión en 2009 pero no lo ogró.

La madre que madruga

Y más allá de esta faceta artística, con sus buenas y malas experiencias, la diva Melody tiene vida personal: la familia que le ha ayudado mantener los pies en el suelo y un hijo, Cairo, con su pareja Ignacio Batallán.

Así lo canta en Esa Diva, porque una artista también concilia: "Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero o sin fortuna, ellas son divas también".

"Quien tiene y quien no tiene son divas. Hay gente que tiene más oportunidades y otras menos, pero no quiere decir que quien tenga menos no son divas. Las oportunidades hay que aprovecharlas", apuntó sobre este verso en el podcast antes citado.

Al final la fama no es lo que no hace grande al artista, son sus ganas de sacar adelante su proyecto y esas a Melody no le faltan, como ha demostrado desde que se convirtió en representante de España en Eurovisión 2025: "La igualdad es mi bandera | Y la música es mi única ilusión".

La letra de 'Esa Diva'

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Fui del mundo La Rumbera

Para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán,

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Somos divas tú y yo

Si ella es libre cantando como pez en el mar

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo