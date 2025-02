Por qué Olly ha rechazado ir a Eurovisión con Italia tras ganar Sanremo 2025

Sanremo 2025 proclamó ganador a Olly durante la noche del 15 al 16 de febrero. Su canción Balorda nostalgiaconvenció en la Superfinal quedando en primera posición a solo cuatro décimas del segundo, Lucio Corsi. Como vencedor, Olly tenía que decidir si quería aceptar la invitación de representar a Italia en Eurovisión 2025, algo que finalmente ha rechazado.

Al día siguiente de ganar el prestigioso Festival de la Canción de San Remo, Olly pidió tiempo para pensar qué decisión tomar y la RAI le concedió una semana para elegir. "¿Representar a Italia en Eurovisión? Tengo que ser totalmente sincero: todo lo que me pasó ayer es una locura", dijo. "Siempre he dicho que no me plantearía ganar, soy sincero. Todavía no he pensado en la posibilidad de participar".

Olly aseguró que no veía la victoria como una posibilidad: "No me lo esperaba en absoluto. Llevo escribiendo y trabajando en mi música durante muchos años. Estoy acostumbrado a recibir una cierta cantidad de cariño, pero poder recibir mucho más con actuaciones durante una semana fue un gran descubrimiento. Sentí realmente el calor del público".

El motivo detrás del 'no' de Olly a Eurovisión 2025

Mientras algunos eurofans daban por hecho que Olly aceptaría, otros no las tenían todas consigo. El principal motivo es laboral: el joven cantante italiano está de gira de conciertos, y muchos de ellos coinciden con Eurovisión, cuya gala final se celebra el 13 de mayo tras varios ensayos.

Entre el 4 y el 20 de mayo, Olly tiene agendados diez conciertos en varias ciudades italianas, incluida Roma (capital que visitará el mismo 13 de mayo). Sin embargo, el comunicado que publicó el artista el sábado 22 de febrero para dar a conocer su negativa asegura que este no es el único motivo de su rechazo.

"Llevo días haciéndome preguntas y pidiendo opiniones a todos, y la respuesta siempre es la misma: 'Al final, tienes que hacer lo que sientas', porque todos saben lo importante que es para mí ser siempre fiel a mí mismo", empieza diciendo, dejando entrever que prefiere consolidar su ascenso entre el público italiano antes de dar el salto internacional.

"No creo que estuvieran tristes si pospusiera algunos conciertos por Eurovisión, pero siento profundamente la necesidad de conectar con todo lo que me está pasando antes de mirar aún más lejos, antes de continuar con mi querido camino en vivo, del que siempre hablo con un orgullo infinito", explica para justificar su decisión.

Olly, que reconoce que estas oportunidades pueden llevar una vez en la vida, agradece el apoyo del público por concederle ese "privilegio", el cual ha rechazado como una manera de "escucharse" a sí mismo. "Algunos dirán que estoy renunciando a un sueño, pero yo creo que simplemente he elegido vivirlo a mi ritmo", añade.

Pocos minutos después de la publicación de Olly, la RAI confirmó que en su lugar iría Lucio Corsi con la canción Volevo essere un duro.