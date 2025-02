Así suena 'Volevo essere un duro' de Lucio Corsi, la canción de Italia para Eurovisión 2025: letra en español y significado

Lucio Corsi es el representante de Italia para Eurovisión 2025, cuya final se celebrará el martes 13 de mayo. La noticia llega poco después de que Olly, ganador del Festival de la Canción de San Remo 2025, rechazara la invitación. "Algunos dirán que estoy renunciando a un sueño, pero yo creo que simplemente he elegido vivirlo a mi ritmo", dice en su comunicado.

El segundo clasificado en Sanremo 2025, Lucio Corsi, ocupa su lugar y acepta la responsabilidad de competir por su país en el festival europeo. Esta no es la primera vez que el ganador del festival italiano rechaza este papel, ya que en 2016 el grupo ganador Stadio no quiso ir a Eurovisión y en su lugar se eligió a la segunda clasificada, Francesca Michielin.

Así, Lucio Corsi llegará a Eurovisión tras obtener el 23,4% de los votos en la Superfinal de Sanremo, a solo cuatro décimas por detrás de Olly. Y lo hará con la canción Volevo essere un duro, la cual interpreta con la cara pintada de blanco y tocando el piano y la guitarra.

'Volevo essere un duro', una reflexión sobre la identidad

En la letra de Volevo essere un duro, el cantautor italiano Lucio Corsi defiende su identidad, la cual podría considerarse la de un hombre "débil". Dice que le habría gustado "ser un duro", pero que realmente tiene "miedo de la oscuridad". "Quería ser un duro / Al que no le importa el futuro / Un robot, un luchador de sumo / Un camello huyendo de un perro lobo", canta en la primera estrofa.

En cambio, Corsi asegura que si se mete en una pelea, el que recibe es él. Que tiene miedos, que no tiene "la cara de un duro". Aunque parezca un lamento, al final de la canción se vuelve una defensa de la diferencia entre seres humanos: "Qué duro es el mundo / Para los normales". Para él, intentar huir de tus miedos "es inútil", y termina la canción con toda una declaración de intenciones: "Yo quería ser un duro / Pero no soy nadie / No soy más que Lucio".

Letra en italiano y español de 'Volevo essere un duro', de Lucio Corsi

Volevo essere un duro

Quería ser un duro

Che non gli importa del futuro

Al que no le importa el futuro

Un robot, un lottatore di sumo

Un robot, un luchador de sumo

Uno spaccino in fuga da un cane-lupo

Un camello huyendo de un perro lobo

Alla stazione di Bolo

En la estación de Bolo

Una gallina dalle uova d'oro

Una gallina de los huevos de oro

-

Però non sono nessuno

Pero no soy nadie

Non sono nato con la faccia da duro

No nací con la cara de un duro

Ho anche paura del buio

También tengo miedo de la oscuridad

Se faccio a botte le prendo

Si me meto en peleas, recibo yo

-

Così mi truccano gli occhi di nero

Así que me maquillan los ojos de negro

Ma non ho mai perso tempo

Pero nunca he perdido tiempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Es él el que me ha dejado atrás

-

"Vivere la vita

"Vivir la vida

È un gioco da ragazzi"

es un juego de niños"

Me lo diceva mamma ed io

Me lo decía mamá y yo

Cadevo giù dagli alberi

Me caía de los árboles

-

Quanto è duro il mondo

Qué duro es el mundo

Per quelli normali

Para los normales

Che hanno poco amore intorno

Que tienen poco amor alrededor

O troppo sole negli occhiali

O demasiado sol en las gafas

-

Volevo essere un duro

Quería ser un duro

Che non gli importa del futuro

Al que no le importa el futuro

Un robot, un lottatore di sumo

Un robot, un luchador de sumo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

El ladrón que te espera en la oscuridad

Il Re di Porta Portese

El rey de Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

La urraca ladrona que te roba el anillo

-

"Vivere la vita

"Vivir la vida

È un gioco da ragazzi"

es un juego de niños"

Me lo diceva mamma ed io

Me lo decía mamá y yo

Cadevo giù dagli alberi

Me caía de los árboles

-

Quanto è duro il mondo

Qué duro es el mundo

Per quelli normali

Para los normales

Che hanno poco amore intorno

Que tienen poco amor alrededor

O troppo sole negli occhiali

O demasiado sol en las gafas

-

Volevo essere un duro

Quería ser un duro

Però non sono nessuno

Pero no soy nadie

-

Cintura bianca di Judo

Cinturón blanco de Judo

Invece che una stella, uno starnuto

En vez de una estrella, un estornudo

-

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

Los girasoles con gafas me han dicho

"Stai attento alla luce!"

"¡Cuidado con la luz!"

E che le lune senza buche

Y que las lunas sin agujeros

Sono fregature

Son de mentira

-

Che in fondo è inutile fuggire

Que en el fondo es inútil huir

Dalle tue paure

De tus miedos

-

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Vivir la vida es un juego de niños

-

Io

Yo

Io volevo essere un duro

Yo quería ser un duro

Però non sono nessuno

Pero no soy nadie

Non sono altro che Lucio

No soy más que Lucio

Non sono altro che Lucio

No soy más que Lucio

-

Fuente: Lyrics Translations