¿Quién ha ganado Sanremo 2026? Así ha quedado la clasificación final

Sanremo 2026 llega a su fin y ya tiene ganador, que ahora debe aceptar o rechazar la propuesta de representar a Italia en Eurovisión 2026.

El Festival de la Canción de San Remo es la cita musical más importante de Italia, y este 2026 ha vuelto a recibir una gran atención del país con Carlo Conti y Laura Pausini como presentadores y 30 canciones participantes.

Este sábado 28 de febrero ha tenido lugar la gran final del certamen, donde Andrea Bocelli ha actuado como invitado durante unos 20 minutos, donde ha interpretado temas como Il mare calmo della sera y Con te partirò.

La decisión final ha dependido de las votaciones del público, el jurado de prensa de televisión y web y el jurado de radio. Todos ellos han cumplido las predicciones de las casas de apuestas...

Sal Da Vinci gana Sanremo 2026 con 'Per sempre sì'

El veterano cantante Sal Da Vinci ha conseguido la victoria en Sanremo 2026 con su canción Per sempre sì. La composición es una profunda declaración de amor que podría representar a Italia en Eurovisión 2026 si el artista acepta el reto.

El estribillo traducido de Per sempre sì dice: "Seremos tú y yo para siempre / Atados de por vida / Que sin ti no vale nada / No tiene sentido vivir / Con la mano en el pecho / Te lo prometo ante Dios / Seremos tú y yo / Desde aquí será para siempre sí".

Clasificación completa de Sanremo 2026