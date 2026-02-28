La escaleta de la final de Sanremo 2026: orden y horario de las actuaciones
Sanremo 2026 celebra su gran final este sábado 28 de febrero para conocer a su nuevo ganador, que recogerá el testigo de Olly. A continuación, descubre el orden de actuación de la última serata.
El Festival de la Canción de San Remo 2026 llega a su fin este sábado 28 de febrero con la gala final.
Los 30 participantes defenderán su propuesta sobre el escenario entre las 20:45 y la 01:16. Por su parte, los cinco finalistas se desvelarán a la 01:35, mientras el ganador se conocerá a las 02:00. Sanremo permite que el vencedor decida si quiere o no representar a Italia en Eurovisión, pero no está obligado. El año pasado, Olly rechazó la oferta y le sustituyó Lucio Corsi, el segundo clasificado en el festival.
La decisión final se toma a partir de las votaciones del público, el jurado de prensa de televisión y web y el jurado de radio. Aparte de Carlo Conti y Laura Pausini, esta noche también formarán parte de la final la periodista Giorgia Cardinaletti y el humorista Nino Frassica.
Por su parte, Andrea Bocelli actuará como invitado a las 22:14 durante unos 20 minutos, donde interpretará temas como Il mare calmo della sera y Con te partirò.
Escaleta de la final de Sanremo 2026
- 1 – FRANCESCO RENGA - Il meglio di me - 20:45
- 2 – CHIELLO - Ti penso sempre - 20:50
- 3 – RAF - Ora e per sempre - 20:58
- 4 – BAMBOLE DI PEZZA - Resta con me - 21:09
- 5 – LEO GASSMANN - Naturale - 21:16
- 6 – MALIKA AYANE - Animali notturni - 21:22
- 7 – TOMMASO PARADISO - I romantici - 21:28
- 8 – J-AX - Italia starter pack - 21:34
- 9 – LDA & AKA 7EVEN - Poesie clandestine - 21:44
- 10 – SERENA BRANCALE - Qui con me - 21:53
- 11 – PATTY PRAVO - Opera - 22:03
- 12 – SAL DA VINCI - Per sempre sì - 22:09
- 13 – ELETTRA LAMBORGHINI - Voilà - 22:39
- 14 – ERMAL META - Stella stellina - 22:59
- 15 – DITONELLAPIAGA - Che fastidio! - 23:05
- 16 – NAYT - Prima che - 23:13
- 17 – ARISA - Magica favola - 23:22
- 18 – SAYF - Tu mi piaci tanto - 23:28
- 19 – LEVANTE - Sei tu - 23:47
- 20 – FEDEZ & MASINI - Male necessario - 23:53
- 21 – SAMURAI JAY - Ossessione - 00:01
- 22 – MICHELE BRAVI - Prima o poi - 00:07
- 23 – FULMINACCI - Stupida fortuna - 00:19
- 24 – LUCHÈ - Labirinto - 00:26
- 25 – TREDICI PIETRO - Uomo che cade - 00:42
- 26 – MARA SATTEI - Le cose che non sai di me - 00:48
- 27 – DARGEN D'AMICO - AI AI - 00:59
- 28 – ENRICO NIGIOTTI - Ogni volta che non so volare - 01:05
- 29 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE - La felicità e basta - 01:10
- 30 – EDDIE BROCK - Avvoltoi - 01:16