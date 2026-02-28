La escaleta de la final de Sanremo 2026: orden y horario de las actuaciones

El Festival de la Canción de San Remo 2026 llega a su fin este sábado 28 de febrero con la gala final.

Los 30 participantes defenderán su propuesta sobre el escenario entre las 20:45 y la 01:16. Por su parte, los cinco finalistas se desvelarán a la 01:35, mientras el ganador se conocerá a las 02:00. Sanremo permite que el vencedor decida si quiere o no representar a Italia en Eurovisión, pero no está obligado. El año pasado, Olly rechazó la oferta y le sustituyó Lucio Corsi, el segundo clasificado en el festival.

La decisión final se toma a partir de las votaciones del público, el jurado de prensa de televisión y web y el jurado de radio. Aparte de Carlo Conti y Laura Pausini, esta noche también formarán parte de la final la periodista Giorgia Cardinaletti y el humorista Nino Frassica.

Por su parte, Andrea Bocelli actuará como invitado a las 22:14 durante unos 20 minutos, donde interpretará temas como Il mare calmo della sera y Con te partirò.

Escaleta de la final de Sanremo 2026