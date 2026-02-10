Quiénes son los presentadores de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La quinta edición del Benidorm Fest da comienzo y lo hace con cambios, ya que el ganador no representará a Eurovisión. Sin embargo, se llevará un premio en metálico y otros dos participantes también se alzarán con un premio.

En total 18 artistas compiten para hacerse con la Sirenita de Oro, divididas sus actuaciones en dos semifinales y una final en la que tan solo participarán los 12 seleccionados.

Pero ellos no serán los únicos protagonistas, sino que habrá artistas invitados y los indispensables presentadores, entre los que se estrenan tres caras nuevas y se incluye la presentadora de Cuerpos especialesLalachús.

Junto a la compañera de los viernes de Nacho García estarán Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, la única que ha participado en otras ediciones anteriores.

Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es el veterano del elenco de presentadores. El gallego de 60 años asume este reto tras años de experiencia en formatos televisivos, y sobre todo en los musicales. Entre otros, destaca su papel al frente de Operación Triunfo en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ediciones en las que participaron Edurne y Pablo López.

Además, ha presentado programas como La Voz,La Voz Kids y, siendo muy joven, el programa de música La quinta marcha con Penélope Cruz.

Lalachús

La presentadora de Cuerpos especialesse apunta a este reto tras ser conductora de la última edición de los Premios Ídolo y ponerse al frente de las Campanadas de 2025. La compañera de Nacho García en el morning de Europa FM se suma al plantel tras bromear a principios de año con la posibilidad de participar en el festival.

Inés Hernand

Podría decirse que Inés Hernand es la experta en el Benidorm Fest. Para la cómica esta es su cuarta vez al frente de este formato —participó en 2022, 2023 y 2025— en el que se mueve como pez en el agua. Sus bromas son uno de los grandes alicientes de las galas, por lo que es muy probable que un año más nos sorprenda con sus ocurrencias.

Inés Hernand es una personalidad bastante reivindicativa por lo que también es muy probable que este año, siendo el primero en el que España no participa en Eurovisión debido a la presencia de Israel, haga algún comentario al respecto.

Javier Ambrossi

"Nunca le he dicho que no a ningún reto": Javier Ambrossi abre las puertas a convertirse en máscara | antena3.com

Javier Ambrossi es el rostro más inesperado de esta edición, aunque lo cierto es que no le falta experiencia como presentador ni en formatos musicales. En 2024 fue conductor de la gala de los Premios Goya junto a Ana Belén y su ya expareja Javier Calvo. Además, es investigador habitual en Mask Singer y, en el terreno de los talents, es jurado de Drag Race España.

Junto a Calvo ha dirigido piezas audiovisuales como las series Paquita Salas, Veneno y Mariliendre o la película La Llamada, así como la obra de teatro en la que se basa.