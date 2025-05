La televisión belga cuela un mensaje en apoyo a Palestina antes de la primera semifinal de Eurovisión

La primera semifinal de Eurovisión 2025, celebrada este martes 13 de mayo en Basilea (Suiza), arrancó con fuerza tanto en lo musical como en lo político.

La cadena flamenca VRT, responsable de emitir el certamen en Bélgica, sorprendió al incluir justo antes de la gala un mensaje de apoyo al pueblo palestino.

Bajo el lema "Israel tiene voto, Palestina no. Les damos voz", el canal se alineó con la campaña humanitaria de Oxfam Speak Up For Palestine (Habla por Palestina) y mostró su desacuerdo con la participación de Israel en el festival. Hace unos días, más de 70 exparticipantes firmaban una carta pidiendo la expulsión de la candidatura israelí.

Este gesto se suma al clima tenso que rodea al festival este año por la participación de Israel, cuya representante ha sido foco de protestas en los últimos días. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ya había prohibido expresamentela exhibición de banderas no oficiales, incluidas las palestinas y las LGTBIQ+, durante los actos del festival.

Además, aunque la propuesta belga era una de las más esperadas y se situaba en el top 5 de las apuestas, fue eliminada. El candidato Red Sebastian se quedó fuera de la competición con la canción Strobe Lights.

La actuación de Melody en la primera semifinal de Eurovisión

Aunque España tiene pase directo a la final por ser parte del Big Five, Melody, actuó como invitada en esta primera semifinal. Su show, una mezcla de fuerza vocal, estética barroca y con un guiño a la tradición andaluza, fue uno de los momentos más ovacionados de la noche. Esa Diva está preparada para conquistar a Europa en la gran final del sábado 17 de mayo.

Diez países logran el pase a la final

La segunda semifinal tendrá lugar el jueves 15 y completará la lista de los 26 finalistas.