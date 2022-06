Aitana y Zzoilo, Ed Sheeran, Ana Mena... 44 éxitos para disfrutar de la buena música

Si eres un amante de la buena música está es tu playlist: de traemos desde los éxitos más nuevos pasando por lo artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional hasta aquellas canciones que siempre llevaremos con nosotros y nunca pasarán de moda. ¡Dentro música!

Nuestros artistas no paran de sonar en la emisora, y es que la marca España tiene unos temazos que no podemos dejar de escuchar: desde Aitana con Berlín, pasando por Ana Mena con Música Ligera, Álvaro de Luna con Juramento Eterno de Sal y Dani Fernández con Dile a los demás, hasta los chicos de Miss Caffeina con Fuerte el Aplauso.

El panorama internacional también ha dejado huella en nuestra playlist con exitazos como As It Was de Harry Styles, Ed Sheeran con Shivers, Adele y su Easy On Me, Cold Heart, la colaboración de Elton John y Dua Lipa o ABCDEFU de Gayle.

No puedes perderte en las nuevas incorporaciones a nuestra lista de éxitos, entre las que podemos encontrar Hold My Hand de Lady Gaga, I’ll Never Not Love You de Michael Bublé , Space Man de Sam Ryder o Boyfriend de Dove Cameron.

Tampoco faltan en nuestra playlist esos temazos que nunca pasan de moda como Libertad de Nil Moliner, Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber, Camila Cabello y su Don’t Go Yet o Aitana y Zzoilo con Mon Amour RMX, The Weekdn con Blinding Lights y Todo de ti de Rauw Alejandro.

¡Dale al play y disfruta de estos exitazos!