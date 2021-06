BTS, Lil Nas X, Justin Bieber, Dua Lipa... 38 canciones que tienes que escuchar esta semana

Como cada semana, la lista de éxitos de Europa FM viene cargada de novedades y éxitos de esos que te sacan una sonrisa cuando vuelves a escucharlos.

No pueden faltar Todo de ti ni Tiroteo, dos de los temazos de Rauw Alejandro que compiten por convertirse en la canción del verano. ¿Con cuál te quedas?

Por supuesto Butter, el nuevo éxito de BTS, también está en nuestra lista, al igual que Montero (Call me by your name), una de las canciones estrella del año, de la mano de Lil Nas X.

¡Pero si lo que te gusta es el pop rock en español también tenemos temazos para ti! Disfruta de Clima tropical de Dani Fernández, Punto muerto de Miss Caffeina y Ana Torroja, o Juramento eterno de sal de Álvaro de Luna.

Por supuesto, tampoco falta la mejor música latina entre los éxitos de Europa FM, como el hit Tusa, de Karol G y Nicki Minaj o Ritmo, de Black Eyed Peas y J Balvin.

Por último, también puedes disfrutar de estrellas internacionales como Dua Lipa, The Weeknd, Miley Cyrus, Martin Garrix, ¡y muchos más!