Camilo, Aitana, Harry Styles, Rauw Alejandro... 43 éxitos que no pueden faltar en tu playlist

No podemos vivir sin música, y sabemos que nuestros oyentes tampoco. Por eso hemos preparado una recopilación de 43 temazos que no pueden faltar en tu playlist ¿A qué esperas para escucharlos?

Traemos algunas novedades en nuestra playlist que seguro que te encantan: El Bueno Acaba Mal, de Blas Cantó; Pegao, de Camilo; Riptide de The Chainsmokers o Volverá 2021 de Dani Martín.

Temas de los que no nos cansamos y son un must en nuestra playlist de Europa FM son Tacones Rojos de Sebastián Yatra, Todo de Ti, de Rauw Alejandro, Blinding Lights de The Weeknd o Bad Habits de Ed Sheeran.

No podían faltar algunos de nuestros artistas nacionales favoritos como Aitana con Formentera y Berlín, Dani Fernández y su Clima Tropical, Ana Mena con Música Ligera y Álvaro de Luna con Juramento Eterno de Sal.

Y para rematar, el toque internacional con As It Was de Harry Styles, Easy On Me de Adele, Don't Go Yet de Camila Cabello, Enemy, de Imagine Dragons y J.I.D. o Thousand Miles de The Kid Laroi.

¡Dale al play y disfruta!