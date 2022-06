Dani Fernández, Ed Sheeran y Aitana... 43 éxitos para soportar la ola de calor

Parece que la ola de calor ha llegado para quedarse, pero no te preocupes. Te traemos las canciones más refrescantes para soportar y amenizar este verano de altas temperaturas.

En esta playlist no podía faltar Formentera de Aitana y Nickie Nicole, con la que nos transportamos a esas preciosas playas turquesas de las Islas Baleares. Para Clima Tropical el que necesitamos nosotros, pero mientras tanto nos quedamos con el tema de Dani Fernández, a ver si nos trae alguna tormenta de verano.

Cold Heart de Dua Lipa y Elton John es perfecta para bajar unos grados al termómetro, aunque ahora mismo nos encontramos en plena ola de calor, como Glass Animals en Heat Waves. Tampoco nos vendrían mal unos escalofríos, y para eso no podía faltar el tema de Ed Sheeran, Shivers.

Algunos temas perfectos para cuando caiga la noche son Blinding Lights de The Weeknd, In The Dark, de Purple Disco Machine & Shopie And The Gigants, Porfa No Te Vayas de Beret y Morat y Don't Go Yet de Camila Cabello.

Y para empezar de buena mañana no nos podíamos olvidar de Levantarnos Al Sol y Juramento Eterno De Sal, de Álvaro de Luna o Bam Bam de Ed Sheeran y Camila Cabello.

¡No te lo pienses más, sube el volumen y disfruta de los exitazos de Europa FM!