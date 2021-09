Ed Sheeran, Farruko, C. Tangana, Camilo... 44 éxitos que no te puedes perder // Europa FM

Música para el último fin de semana del verano. Ed Sheeran , Farruko , Rocco Hunt y Álvaro de Luna , entre otros muchos, son algunos de los artistas que forman parte de esta particular banda sonora de Europa FM . Aquí van 44 éxitos que no te puedes perder.

Bad Habits de Ed Sheeran, Pepas de Farruko y Without You de Kid Laroi encabezan la selección de éxitos de Europa FM para último fin de semana del verano.

Se despide la temporada de calor, pero no faltan las ganas de bailar. Juramento Eterno De Sal de Álvaro De Luna, Un Bacio All'Improvviso de Rocco Hunt y Ana Mena, Porfa No Te Vayas de Beret y Morat o Ingobernable de C. Tangana y Gipsy Kings invitan a bailar en esta despedida.

Coldplay, Dua Lipa, Majestic y Boney M, Maneskin, Justin Bieber y la triunfadora de los MTV VMA's Olivia Rodrigo también participan de esta fiesta, en la que no faltan The Weeknd, Doja Cat, Miley Cyrus o Lil Nas X, que este viernes 17 de septiembre estrena su disco Montero. El single presentación de este álbum, Montero (Call Me By Your Name), suena en esta selección.

También está Americana, de Blas Cantó, invitado esta semana en Cuerpos especiales, o Vida de Rico de Camilo, que está a punto de terminar el periplo por España de la gira Mis Manos.

Rauw Alejandro, Enrique Iglesias o Viva Suecia se unen también a nuestra despedida del verano. ¿Quieres más? ¡Dale a play y disfruta!