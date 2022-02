Ed Sheeran, Majestic, The Weeknd, Aitana… 41 éxitos para pasar una semana de cine

Sí, es cierto que febrero es el mes más corto del año, pero no por ello vamos a inyectarnos una dosis musical menor. El mes avanza, pero tus canciones favoritas siguen sonando. En esta ocasión, Ed Sheeran es el encargado de abrir la propuesta con su éxito Bad Habits. Le siguen Majestic y Boney M con Rasputin, y The Weeknd con Blinding Lights.

Berlín, Libertad, Un beso de improviso, Porfa no te vayas, Música ligera, Tacones rojos, Formentera, Cuestión de suerte, Hawaii o Santo, se mantienen una semana más entre las propuestas de Europa FM, que trae dos novedades: Kriño es el nuevo tema de Pol Granch que te hará la jornada más llevadera. ¿Su nuevo compañero? One Right Now, de Post Malone y The Weeknd.

Broche de oro para Dani Fernández, que se mantiene firme en nuestra propuesta con Clima Tropical, y con Dile a los demás. De hecho, el artista, original de Ciudad Real, ya está preparado para recorrerse las ciudades españolas en las próximas semanas y presentar sus nuevos temas. Ana Mena, aunque no consiguió ganar el concurso de San Remo 2022, se corona en nuestras propuestas, y se encuentra entre las veinte primeras canciones que hemos seleccionado para ti.

Aprovechando que nos encontramos en la semana del cine, debido a la entrega de los Premios Goya, y a pocos días de San Valentín, las canciones románticas y de película no podían faltar. Por ello, algunos de los temas que cierran la lista son Vivir así es morir de amor, de Nathy Peluso, Quiero pero no, de Amaia y Rojuu, y Fuerte el aplauso, de los chicos de Miss Caffeina, que, con su quinto álbum de estudio El año del tigre, trasladan al oyente al barrio chino y madrileño de Usera.

¿Preparado para pasar una semana de cine? ¡Dale a play!