Billie Eilish canta 'Happier Than Ever' con el Conde Draco de 'Barrio Sésamo' // Sesame Street

El capítulo aún no está completo, pero sí lo está el momentazo de Billie Eilish y el Conde Draco . La canción interpretada fue Happier Than Ever y está siendo un éxito.

La cantante Billie Eilish ha hecho un cameo en Barrio Sésamo. ¿Alguien se lo veía venir? La joven de 19 años hizo su aparición estelar junto al Conde Draco, la particular versión del Conde Drácula, para cantar Happier Than Ever, aunque adaptada al lenguaje del Conde. La participación de Billie ha sido una sorpresa mayúscula y este ha sido el resultado.

"Cuando cuento contigo, estoy más feliz que nunca. ¡Los números suenan mucho mejor!", dice Billie, mientras permanece sentada junto al mítico personaje de Barrio Sésamo.

El vídeo pertenece al primer capítulo de la temporada 52 del programa infantil, en el que también colabora el líder de Foo Fighters, Dave Grohl.

Que Billie Eilish está en uno de los mejores momentos de su carrera no es ninguna novedad. La artista no para de acumular nuevos proyectos y sorprender a sus fans. Hace no mucho estrenaba su documental para Disney y hace solo unos días fue noticia por su última actuación. De hecho, fue el pasado fin de semana cuando Eilish actuó en el concierto de Pesadilla antes de Navidad. El show fue un verdadero acontecimiento para ella, que hizo el papel de Sally. Durante el recital, la cantante interpretó La canción de Sally junto al compositor de la película de Tim Burton.