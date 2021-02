"Es la guerra": El brutal mensaje de la enfermera jefa en la UCI del Hospital de A Coruña

El aumento de casos de coronavirus en el último mes en España está volviendo a saturar los hospitales públicos. Cada día hay menos camas para los pacientes más graves y las UCI están volviéndose a ver reducidas a mínimos.

El personal sanitario, por su parte, cada día se encuentra más al límite. Muchos han sido los meses de pandemia que llevan a cuestas y parece que serán muchos más los que tendrán que sufrir dado el ritmo con el que avanza el virus.

La situación es dramática y muchos están empezando a preguntarse si podrán aguantar una nueva ola. No hay camas, aún siguen sin cubrirse las bajas de personal y prácticamente todos se están viendo de nuevo obligados a doblar turnos de forma diaria.

Por ello, muchos han encontrado en las redes sociales una herramienta perfecta con la que difundir la realidad diaria en los hospitales para denunciar la situación en la que se encuentran al mismo tiempo que apuntan a la ciudadanía más despreocupada a que respete las normas de seguridad que parecen haber olvidado.

Una UCI con un paciente de coronavirus / laSexta.com

.

Sin embargo, uno de los vídeos que más han llamado la atención recientemente ha sido el mensaje interno que la jefa de enfermería de UCI del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) ha querido mandar a su personal sanitario como forma de alentar de cara a la situación que tendrán que vivir en el hospital en los próximos días y que ha sido conocido gracias al diario.es.

"La situación es muy crítica", comenzaba diciendo."Solo quedan ocho camas en la UCI. Hay diecisiete pacientes ahora ingresados y no hay personal […] Han pedido que todo el mundo que pueda vaya el fin de semana", proseguía explicando.

👉Esta joven mamá ve a su bebé por primera vez tras 20 días ingresada en la UCI por Covid-19 en Barcelona

"Sé que es una catástrofe, pero es lo que hay. No es momento de cabrearnos porque no nos va a llevar a nada. Es momento de apechugar y no nos queda otra que pensar en el paciente. No pensar en que esto se hizo mal o que no se hizo una buena previsión. Yo creo que esto se le fue de las manos a todo el mundo. Que tengáis en cuenta que esto es la guerra y hay que actuar como tal", pedía a su equipo médico.

👉 ¿Cuándo me toca vacunarme contra la COVID-19? Calculadora del Turno de Vacunación en España

Un equipo médico agotado física y mentalmente por las cifras que está teniendo que cubrir. El Complejo Hospitalario Universitario A Coruña es uno de los más grandes de Galicia y cuenta con más de 1.300 camas. Actualmente, ya no disponen de ninguna plaza UCI y han tenido que transformar varios quirófanos en ellas para poder seguir admitiendo a todos los pacientes que llegan cada día con síntomas graves.

Sin embargo, ya no van a poder aguantar más y por eso pedía responsabilidad y un esfuerzo más a su equipo. "Yo sé que es un momento muy duro y muchos pensarán: 'Que colabore Rita'. Rita no está. Estamos nosotros. Es lo que hay", concluía.