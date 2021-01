"España es un lugar especial en mi corazón": Melanie C habla del reencuentro de las Spice Girls y de su nuevo álbum

¡Mel C ha sido la primera invitada de 'yu Music' de 2021! Lorena Castell y Carlos Marco han hablado con la artista, que ha lanzado su octavo disco en solitario tras arrasar a finales de los años 90 con las Spice Girls. Melanie C nos explica cómo vivió el boom en la música con una de las girl band más exitosas de la historia, pero también nos confiesa que tiene muchas ganas de volver a subirse al escenario.

En 'yu Music' tenemos el honor de hablar con Mel C, que en octubre presentó su octavo disco que se titula como ella y está haciendo la promoción a través de la pantalla, ya que en Reino Unido están confinados.

La artista explica que tiene ganas de volver a subirse al escenario y de sentir el calor del público, porque es extraño hacerlo todo online. Asimismo, le alegra saber que su música ayuda a distraer y en los malos momentos es una gran compañía.

En Mel C, un álbum autoeditado por ella misma, la cantante ha querido demostrar que no hay ningún estilo que se le resista y por ello podemos escuchar desde canciones con un sonido más electrónico hasta otras más pop o rock. Además, Melanie considera que es importante que sus fans se sientan identificados con sus letras y es por esa razón habla del empoderamiento, del 'Girl Power', como ya hizo con la girl band y así lo expresa ella misma: "Soy quién soy por haber pasado por las Spice Girls".

"Estoy muy emocionada de volver a los escenarios y también de volver a España", ha confesado la artista, que en abril y mayo pisará de nuevo nuestro país para ofrecer dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona.

Mel C ha explicado que para ella España es muy especial, "pasé gran parte de mi infancia en España, ya que mi padre trabajó allí y muchas de mis mis vacaciones escolares fueron allí", y expresa que es "un lugar especial en mi corazón, sobre todo cuando estaba con las Spice Girls". Así que, desea que en primavera la situación de la pandemia haya cambiado y mejorado, considera que "estaremos bien" para poder actuar, pero si no es así, las fechas de los conciertos se aplazarán.

Y es que Melanie C tiene ganas de volver a sentir el cariño de sus fans españoles, a los que considera muy "apasionados" y muestran mucho "amor y afecto".

Además de hablar de su nuevo álbum, también hemos querido descubrir cómo fue formar parte de uno de los grupos más exitosos de la historia de la música. En 2019, las Spice Girls (sin Victoria) volvieron a subirse al escenario, una experiencia que Mel C recuerda como "maravillosa e increíble" y confiesa que le "encantaría volver" a vivir.

Y es que las Spice Girls marcaron a toda una generación pero también cambió la vida de sus componentes. Melanie explica que su hija la ha acompañado a sus conciertos desde pequeña, pero lo que más le sorprendió fue el reencuentro de las Spice, ya que se dio cuenta de que realmente su madre era una estrella de la música.

Asimismo, también nos ha confesado que le encanta la música latina que es, actualmente, uno de los géneros más exitosos en el momento. Y, aunque con las Spice Girls versionó '2 become 1' en español, quiere seguir descubriendo este idioma y aprovechará el confinamiento para ponerse al día para hacerlo.

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que la tecnología nos puede acercar a los que están más lejos. Mel C nos ha regalado una emocionante actuación que nos ha dejado sin palabras con una versión de su tema 'Blame It On Me'.

👉 Y recuerda, tienes una cita cada sábado a las 19:00h con 'yu Music' en Europa FM