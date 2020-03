Ideas para hacer más llevadero el #YoMeQuedoEnCasa

La crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus ha obligado a todas las personas de España a quedarse en casa. Pese a que el confinamiento es obligatorio, muchas son las razones que nos animan a encerrarnos en casa para evitar la propagación del virus. Por eso hoy os damos algunos motivos para sumarte al movimiento #YoMeQuedoEnCasa.

Sin duda alguna, una de las mayores fuentes de entretenimiento son los vídeos, películas, series y documentales. Por ello, una de nuestras recomendaciones para hacer más llevadero el confinamiento es 'Five Foot Two', el documental de Lady Gaga para Netflix. En él podemos ver una de las facetas más íntimas de la cantante, que nos deja entrar en su vida personal para hablarnos de la ruptura con su prometido, de su supuesta enemistad con Madonna, del proceso de creación de su próximo álbum y de la dureza de la fibromialgia que sufre. Un viaje lleno de emociones, desde el humor hasta el dolor, pasando por la emoción y la tristeza y que nos hace conocer un poco más la vida de la artista.

Siguiendo en la línea de los documentales, otra buena opción para entretenerse durante el confinamiento es ver 'Miss Americana', el recién estrenado documental de Taylor Swift para la misma plataforma de streaming. En él, Taylor Swift no solamente nos muestra el proceso de composición de 'Lover', sino que además nos enseña como ha vivido desde dentro algunas de las polémicas y momentos difíciles que ha pasado a lo largo de su carrera, como la enemistad con Kanye West, la enfermedad de su madre, su relación con la prensa o sus trastornos alimentarios. Además, también podemos ver como se prepara para sus giras y conocer algunos de los secretos de su nuevo amor.

Si sois de los que los documentales os generan somnolencia, hay opciones para todos. Y es que muchos han sido los que se han quedado sin el concierto de sus artistas favoritos por culpa del coronavirus. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de un buen concierto desde el salón de nuestra casa. La propia Taylor Swift tiene dos de sus giras internacionales en diferentes plataformas de streaming. [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=fhttBMZT5zw|||‘The 1989 Tour (Live)’]] está disponible para los usuarios de Apple Music y permite disfrutar de las actuaciones en directo de temas como ‘Bad Blood’, ‘Shake It Off’ o ‘Out Of The Woods’, además de los increíbles duetos que la cantante realizó con artistas invitados. Además, ‘Reputation Stadium Tour’ también está disponible en Netflix, en el que podemos ver a la cantante sacando su garra más destroyer en temas como ‘…Ready For It?’ o ‘Look What You Make Me Do’.

¿Quién no ha soñado con ir alguna vez a Coachella? Como Beyoncé lo sabe y está en todo, ‘Homecoming’ nos acerca un poco más al festival gracias a la actuación de Queen B. Y es que en este concierto disponible en Netflix podremos ver como son los shows de la diva: llenos de músicos, bailarinas, muchísimo baile y el poderío de la cantante encima del escenario. Sin ninguna duda, el mejor entretenimiento para una tarde sin salir de casa.

Justin Bieber es un ídolo de masas nacido de la nada gracias a YouTube. Y parece que el cantante ha querido devolverle el favor a la plataforma de vídeos, ya que con el estreno de su nuevo álbum el cantante ha lanzado una serie para la plataforma. En total, la serie consta de diez capítulos en los que se repasa la historia musical del artista desde sus inicios hasta el lanzamiento de este último álbum, mostrando también partes de su vida privada inéditas hasta en momento, como su boda o su luna de miel. Todo ello contado por sus amigos, compañeros de trabajo y por él mismo.

Además, muchos artistas nacionales se han sumado a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasaFestival, ofreciendo conciertos en streaming a través de las redes sociales para fomentar que la gente cumpla con el confinamiento obligatorio y no salga de casa si no es estrictamente necesario.

Puede ser duro, y seguro que lo va a ser, pero desde EuropaFM te acompañaremos en todo momento para que juntos venzamos al virus. Nosotros, sin duda, #NosQuedamosEnCasa