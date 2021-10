Los tres artistas que Lil Nas X hubiera querido tener en 'MONTERO'

Hace un par de semanas que Lil Nas X dio a luz a su primer disco y, desde entonces, hemos descubierto que el cantante había querido contar con unas colaboraciones de auténtico lujazo que, al final, no pudieron concretarse. Apunten sus nombres, porque hubiera sido genial poder escuchar sus voces en Montero: Lady Gaga, Nicki Minaj y Bad Bunny.

El joven músico ha confesado, recientemente, que quería que Lady Gaga participara pero que nunca terminó de escribir una propuesta que estuviera a su altura y que, por ello, no llegó a enviarle la invitación formal. Con Nicki Minaj le ocurrió algo parecido. Una pena, porque Lil Nas había pensado en la canción Industry Baby para interpretar junto a ella.

Lil Nas X, seleccionado por la revista 'Time' como uno de los personajes más influyentes del año. // Getty Images

Y, con Bad Bunny, más de lo mismo. Así lo ha desvelado el rapero en una entrevista en el programa radiofónico The Cruz Show. Lil Nas también confirmó que le propuso una colaboración pero esta esta no llegó a realizarse.

Como veis, muchas oportunidades y colaboraciones que quedaron en el aire que hubieran hecho de Montero, un disco todavía más especial. ¿Os imagináis que Call Me By Your Name hubiera contado con Bad Bunny?

Con los artistas que sí cuenta Montero son: Elton John, Doja Cat, Megan Thee Stallion y ¡Miley Cyrus! Nada mal, ¿eh?