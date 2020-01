La ONG Plan Internacional lanza una web para que las mujeres denuncien el acoso callejero

La ONG Plan Internacional ha puesto en marcha la iniciativa 'Safer Cities for Girls' , una plataforma para que recopilar información sobre experiencias de acoso callejero de mujeres en Madrid , Barcelona y Sevilla . A través de esta web, las víctimas pueden explicar sus vivencias pero también hacer propuestas para que las ciudades sean más seguras y erradicar esta lacra social.

El acoso callejero que sufren las mujeres es un problema social pero se ha normalizado y no existen datos porque no se denuncia. Por esta razón, la ONG Plan Internacional presenta 'Safer Cities for de Girls', una iniciativa para recopilar datos sobre "las experiencias de acoso callejero de mujeres jóvenes en tres de las principales ciudades del país, Madrid, Barcelona y Sevilla, con el objetivo de cuantificar y tener datos fiables sobre este tipo de violencia de género y construir ciudades seguras, responsables e inclusivas partiendo de las experiencias y propuestas de las participantes", como se describe en su web.

El proyecto, que financia la Comisión Europea, tiene el objetivo de "estudiar la percepción de las chicas de entre 15 y 25 años sobre su seguridad en estas tres ciudades españolas", que también se llevará a cabo en tres ciudades de Bélgica: Bruselas, Amberes y Charleroi.

Plan Internacional expone que "las niñas y las jóvenes sufren a diario acoso callejero, una forma de violencia que se ha normalizado y que les impide disfrutar del espacio público y de su derecho a moverse libremente y a participar en la ciudad". Además, también quiere que las mujeres propongan soluciones para que las ciudades sean más seguras.

Por otro lado, las víctimas que quieran participar en este estudio solamente tienen que marcar en su web (https://safercities.poimapper.com/) el punto en el mapa en el que han sufrido acoso y relatar su experiencia.

Con la información recopilada, Plan Internacional realizará un informe dirigido a las instituciones y a los responsables de la seguridad de las ciudades. Además, se diseñará una Guía de Recomendaciones para las Ciudades.