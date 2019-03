Ariana Grande confiesa que sigue enamorada de su ex

Ariana Grande ha demostrado más de una vez que está pasando por momentos de cambio y reflexión en su vida. Recientemente, ha publicado en sus redes sociales un mensaje emotivo alegando que necesita "dejar ir a alguien aunque no haya dejado de quererle".

Está pasando por una etapa de muchas emociones, ya que estando de Tour, Ariana le ha rendido tributo a su expareja, el difunto Mac Miller, reproduciendo sus canciones antes de salir al escenario.

La intérprete de 7 rings ha vuelto a destapar sus emociones vía redes sociales publicando un pequeño texto, cita de Horatio Jones, sobre lo difícil que es dejar ir a alguien mientras le sigues queriendo.

Sus seguidores de Instagram se volvieron locos y todos los focos apuntaron a que la cantante de 25 años hablaba sobre su ex prometido, Pete Davidson, quién recientemente ha hecho oficial su relación con la actriz Kate Beckinsale.

"A veces, la razón para dejar ir a alguien es porque no pueden evitar hacerte daño durante una etapa de su vida. Cuando estás profundamente enamorado de alguien, aprendes qué demonios viven en ellos y te das cuenta que te hacen daño porque se están haciendo daño a ellos mismos. Están luchando una batalla y muchas veces no lo saben, así que lo pagan y se pelean contigo. Toma la decisión de dejarlos ir, no porque seas mezquino y estés resentido. Les dejas ir porque realmente crees que ambos podéis encontrar la cura que realmente necesitáis sin estar juntos y dañando al otro en el proceso. Dejar ir a alguien no significa que dejas de quererle y de preocuparte de por él. Dejar ir significa que eliges la libertad por encima de una ilusión de lealtad" compartía Ariana vía Instagram.

Algunas frases parece ser que van como anillo al dedo a la relación que tuvo con el actor de Saturday Night Live, quién después de romper su relación con la cantante, publicó un mensaje que encendió las alarmas de su entorno.

"Ya no quiero seguir estando en esta tierra", publicaba Pete después de su ruptura con Ariana Grande para posteriormente borrar todas sus cuentas en redes sociales. Esto preocupó a la artista que corrió a los estudios de Saturday Night Live para comprobar que se encontraba bien.

La historia de Pete y Ariana pasó por muchos altibajos y fue una historia de amor muy intensa ya que pocos meses después de conocerse se prometieron, pero finalmente, tiempo después dejaron la relación.