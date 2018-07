Miley Cyrus parece estar un poco dispersa. La cantante norteamericana ha sido víctima de todas las burlas de internet después de tragarse una broma que circulaba por internet.

La polémica ha surgido después que la cantante colgara un meme en su cuenta de Instagram donde se demostraba que Meghan Trainor y KayCee Stroh, actriz de la saga de películas High School Musical, eran la misma persona.

Aunque el parecido entre ambas es más que evidente, como era de esperar la cantante de All About That Bass no tenía un pasado como actriz de pelis de Disney. Las pruebas fueron irrefutables: la propia actriz publicó un post en su cuenta de Instagram con fotografías de ella misma con Miley Cyrus, demostrando que se conocían y dando a entender que la cantante no recordaba que en un pasado ambas fueron compañeras de cadena. En el texto, KayCee Stroh explicó que no entendía como la broma había llegado tan lejos, pero que aún así "sigue queriendo a Miley Cyrus".

Miley Cyrus se ha mostrado más tarde muy afectada por todas las burlas recibidas, además de explicar que evidentemente había sido víctima de un meme. ¡Miley, no te creas todo lo que veas por la red!