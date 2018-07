Una conductora de Uber lleva a la amante de su novio a su propia casa

La historia de la conductora no tiene desperdicio. Ella trabaja como conductora de Uber y una mañana recogió a una pasajera que se dirigía a unos apartamentos desde el aeropuerto. Conocía la zona porque su novio vivía en ese mismo complejo de apartamentos. La pasajera le contó que estaba conociendo a un chico que le gustaba mucho y era la tercera vez que quedaban y venía a pasar el fin de semana a su casa.

"Iba con el estómago encogido" cuenta la conductora, "hasta que de repente me suelta: 'mira ese es su coche' y entonces se me subió la bilis". Llegaron a la puerta del apartamento de su novio, que le había dicho que se iba fuera de la ciudad unos días a visitar a su madre, y allí estaba él.

"Su cara cuando ambas bajamos del mismo coche fue de película. Echó a correr pero conseguí pillarlo antes de que llegase a la puerta", seguía contando la conductora en Twitter.

La mujer, cuando agarró a su novio empezó a pegarle y la amante se interpuso para defenderle. ¡Pobre, no se estaba enterando de nada de lo que estaba pasando!

"Ella creía que yo estaba loca y punto, no sabía nada de la historia". Finalmente acabó por irse.

My man told me he was going to ny to see his mom she's in the hospital he had luggage packed an everything I stayed with him the night befor — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

We parted ways earlier this morning from his apartment he got in his car I got in mine he drove off like he was going to the airport — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

Girl I was burning up in side when she said "I think this is it right here this is his car☹️" https://t.co/57lcxnFGut — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

His ass come out the house ready to assist with luggage AND THE DEVIL ROSE UP OUT OF ME LIKE ARE YOU DEAD ASS RIGHT NOW he runs — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de marzo de 2017

“Mi novio me dijo que se iba a Nueva York a ver a su madre, que está en el hospital. Incluso había preparado el equipaje, y me quedé con él la noche anterior”.“Nos separamos esta mañana en su apartamento. Él se fue en su coche y yo en el mío. Luego condujo como si fuera al aeropuerto”.“Estaba muriéndome a su lado cuando dijo ‘Creo que es aquí. Ese es su coche'”.“Sacó su culo de la casa para ayudarla con las maletas. Entonces me salió el diablo de dentro, como diciendo ‘Ahora estás muerto’. Y salió corriendo”.

La conductora no dejó el tema zanjado ahí y volvió a su casa con el equipaje de la amante de su novio. Días después, su ahora "ex" le mandó mensajes para que le devolviese las cosas a la amante; pero la conductora decidió vengarse:

La venganza de la conductora de Uber con las gafas de la amante / Redes Sociales

¡La amante jugó con fuego y se quedó sin gafas! Claro que sí, guapi.