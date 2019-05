Descubre el Mewing, la técnica que puede cambiar la forma de tu mandíbula para verte más favorecido

El 'mewing' no es nuevo, pero de un tiempo a esta parte se ha producido un aumento del número de vídeos que, a través de Youtube, te enseñan a cambiar poco a poco la apariencia de tu mandíbula para que salgas más favorecido en los selfies.

Durante los últimos meses se han popularizado en Youtube los vídeos sobre 'mewing', una técnica que promete modificar la forma de tu cara a partir de una serie de ejercicios con la mandíbula. Los que la han probado aseguran que, además de definir la línea de la mandíbula, mejora la respiración y alivia los dolores musculares del rostro.

En qué consiste el Mewing

Se trata de unir los labios, alinear los arcos dentales y aplanar la lengua contra el paladar, consiguiendo de esta forma una mandíbula más afilada. La punta de la lengua debe tocar los incisivos pero el resto debe aplanarse en el paladar tanto como sea posible. Así, aseguran que se consigue un mentón más anguloso y por lo tanto más favorecedor.

El ortodoncista Mike Mew fue uno de los precursores de esta nueva moda. Sus vídeos en Youtube explicando los movimientos han conseguido miles de reproducciones. Lleva desde 2012 difundiendo los beneficios del 'mewing'.

Los youtubers más jóvenes son los que han conseguido ahora popularizar el método. El youtuber Astro Sky es uno de ellos, y en sus vídeos explica cómo gracias al mewing comenzó a respirar mejor, no solo a verse más guapo y/o favorecido. "La verdad es que yo siempre respiraba por la boca", explica, "era una mezcla de varios problemas: me costaba respirar por la nariz y se me estaba alargando la cara".