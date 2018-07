Diseñan la primera montaña rusa que mata a sus pasajeros

La Euthanasia Coaster está diseñada para matar a 24 personas a la vez / Royal College of Art de Londres

La idea de visitar un parque de atracciones no suele ser acabar muerto. Aunque eso no es lo que han pensado los creadores de la 'Euthanasia Coaster', una montaña rusa que se ha presentado en el Royal College of Art de Londres y cuyo objetivo es acabar con la vida de las 24 personas que decidan subirse.

Y es que la clave no es que el tren descarrile en un accidente, sino que la ciencia seria la encargada de matar a los pasajeros de la atracción. Una subida de 500 metros de altura, con su correspondiente caída libre, vendría seguida de una serie de giros cada vez más pequeños. La idea es someter a las personas que decidan subirse en la atracción a una fuerza de hasta 10G, casi imposible de aguantar por el cuerpo humano, haciendo que el cerebro deje de funcionar por hipoxia, es decir, por falta de oxígeno.

El terrible proyecto, que difícilmente vaya a ser construido en ningún país del mundo por sus terribles consecuencias, ha recibido miles de críticas e incluso algún que otro litigio en los juzgados, aunque no ha llegado a buen puerto por tratarse de una maqueta de carácter artístico.