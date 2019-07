Un hombre pesca una trucha con un misterioso anillo atado a su cola

Un grupo de pescadores cazó a una trucha del lago Michigan de Chicago, en Estados Unidos, pero venía con una sorpresa: un anillo atado en su cola.

Tras el hallazgo, los hombres publicaron la fotografía en las redes sociales para buscar una explicación a este hecho. La imagen se hizo viral y se ha podido conocer la verdadera historia que hay detrás de esta trucha, pescada el 21 de junio.

Parece ser que el pasado 4 de mayo, un hombre, Jason Rose, decidió deshacerse del anillo de compromiso tras haberse divorciado. Así que, tras pescar la trucha, la devolvió al agua pero con el anillo y sin la intención de hacerle daño al pez.

this weekend, someone caught a steelhead in lake michigan with a wedding ring zip tied to its caudal peduncle. we should have a creative writing contest with this story as the prompt... https://t.co/FkSCmAadvI pic.twitter.com/1Cirk4UmHh