El influencer que se grabó lamiendo un inodoro en el 'Coronavirus Challenge', hospitalizado por COVID-19

Larz, un joven de 21 años originario de Beverly Hills , se grabó entrando a un baño público y lamiendo un inodoro hasta tres veces. Y añadía: "Retuit para difundir con conciencia acerca del coronavirus", y un emoji de carita feliz.

Un par de días después, hacía otra publicación desde la cama de hospital, diciendo: "Hola chicos, estoy un poco triste, soy un desastre". Y añadía un texto en el que reconocía: "Di positivo en la prueba del coronavirus". Su cuenta ha sido suspendida de Twitter.

Cuando se supo que se había infectado, incluso el presentador de Good Morning Britain, Piers Morgan, se cuestionaba por qué le estaban siquiera tratando: "¿Por qué este tonto está recibiendo tratamiento? Debería estar en la cárcel y no tomando el espacio vital y una cama de hospital". "El karma es una cosa extraña. Si te comportas de una manera tan imprudente, tonta y desinteresada, el karma pillará. No me gusta que la gente se enferme, ni deseo enfermedades a nadie, pero esto tiene que parar. Estos actos de estupidez imprudente. Ese tipo que lamió la taza del inodoro, ¿pudo infectar a alguien más?", se preguntaba el presentador.

El joven no aclaraba en el vídeo si se ha contagiado o no debido a este reto, pero recordemos que en la guía que publicó el Gobierno de Nueva York, ya se explicaba que el COVID-19, además de transmitirse por las mucosas y saliva, había sido encontrado en las heces de los infectados.

Este joven imprudente también ha participado en otros retos virales peligrosos para la salud pública, como 'Ice Cream Challenge' o el reto del helado, que consiste en ir a supermercados, sacar helados de las neveras, lamerlos y devolverlos a su lugar, esperando que otra persona los compre.

De esta imprudente estupidez, también hubo un challenge con los enjuagues bucales. Algunos de estos autodenominados 'influencers', abrían los enjuagues, y tras hacer gárgaras con un sorbo, lo devolvían a la botella, que colocaban de nuevo en la estantería.

NO ES EL ÚNICO QUE LAMIÓ UN INODORO

Hace poco más de una semana, también conocíamos el caso de otra joven influencer que se grabó haciendo este polémico 'Coronavirus Challenge'.despertó la ira de miles de usuarios, tras banalizar con la crisis del coronavirus y los peligros de contagiarse.

La influencer, residente en Miami, hacía caso omiso a las medidas de prevención, y publicaba un vídeo saltándose cualquier protocolo de higiene. Sin duda, uno de los gestos más desagradables que se pueden ver en las redes y, dada la situación actual, resulta todavía más repugnante.

La joven se grabó en el baño de un avión lamiendo la tapa del WC. El vídeo lo publico en Tik Tok y lo compartió en Twitter con la siguiente frase: "Por favor retuitea esto para que otros sepan cómo ser adecuadamente sanitaria en el avión".

Con el texto 'Coronavirus Challenge', la joven se burlaba de las medidas de prevención y seguridad, que la Organización Mundial de la Salud ha estado recomendando desde que el virus dio sus primeros coletazos en Wuhan (China).

