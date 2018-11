Ofrecen 3,5 millones de libras al Ken Humano para extirparle el pene

Aunque el Ken Humano suele ser noticia por las complicaciones de sus operaciones estéticas, esta vez ha sido él quien ha rechazado una oferta para pasar por el quirófano. Él mismo ha asegurado que le ofrecieron 3,5 millones de libras para quitarse el pene y participar en un "papel de película".

Rodrigo Alves ha asegurado al Daily Mail que fue abordado por un grupo de "cineastas" italianos que le pidieron que se sometiese a la cirugía para el joven se viera "más familiar". A cambio, prometieron al joven de 35 años un papel en una nueva película de Disney.

A pesar de haber pasado por quirófano en más de 60 ocasiones, el Ken Humano rechazó la oferta. "Mi bienestar y mi dignidad siempre serán lo primero y no lo toleraré. Dije que no de inmediato", reveló al citado medio. "No puedo ser comprado por ninguna suma de dinero, no me sentí bien cuando me hicieron la solicitud", explica.

Sin embargo, todo esto formaba parte de una broma de un conocido programa de televisión, que escogió a Alves como "víctima" de este surrealista engaño. Un gancho debía convencer al Ken Humano de que aceptase someterse a la operación.

Hasta la fecha, el Ken Humano se ha sometido a cientos de procedimientos estéticos, incluyendo retoques de nariz, glúteos, tórax de silicona, implantes de cabello y un largo etcétera.

Hace unas semanas se convirtió en noticia por su detención en una calle de Berlín mientras rodaba un programa para la televisión alemana. ¿El motivo? La fotografía de su pasaporte no se ajusta a su aspecto actual así que la policía se lo llevó hasta comprobar su identificación.