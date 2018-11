Siri confunde a Trump con un pene

Todas las personas nos equivocamos, pero también los asistentes virtuales sufren lapsus.

Tras conocer que Siri confunde 'Despacito' con el Himno Nacional de Bulgaria, el asistente de Apple ha mostrado a Trump como un pene.

Durante un tiempo, cuando le preguntabas a Siri sobre el presidente de los Estados Unidos, te mostraba una imagen de un miembro sexual masculino.

Sin embargo, todo esto tiene una explicación, ya que este asistente rastrea la información de Wikipedia y, es en esta plataforma donde alguien cambió la imagen de Donald Trump por la de un pene.

When you ask Siri about Donald Trump 😄👌🏻 pic.twitter.com/GyOM0TQsBO