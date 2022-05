Amber Heard despide a su equipo de relaciones públicas antes de testificar contra Johnny Depp

La tercera semana del juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard acaba de comenzar con un importante cambio de última hora. La actriz ha despedido a su equipo de relaciones públicas poco antes de testificar ante el juez contra su exmarido.

Según recoge The New York Post, Amber habría prescindido del equipo de Precision Strategies por "no contar su historia de manera efectiva". Además, la intérprete considera que solo está teniendo repercusión el punto de vista de Depp y no su versión de los hechos.

Por este motivo, Amber contrató el pasado jueves al equipo de Shane Communications, liderado por David Shane, para que se encargue de terminar con "el torrente de titulares negativos" con el que la imagen de la actriz se está viendo tremendamente perjudicada.

Shane Communications ya testificó contra Johnny Depp en el pasado. Lo hizo en defensa de The Management Group, alegando que la estrella de Piratas del Caribe necesitaba contratar a un psiquiatra para su hábito de "gastos compulsivos", gastándose dos millones de dólares al mes.

Pelgira el papel de Amber Heard en 'Aquaman 2'

Viendo cómo está transcurriendo el juicio entre la expareja, Amber Heard es la que está saliendo peor parada. Una petición online que supera los dos millones de firmas, ha hecho que Warner acortase en 10 minutos el papel de la actriz en la próxima película de Aquaman 2.

Por otro lado, las redes sociales han rescatado un artículo de Forbes escrito meses atrás en el que planteaban que la actriz pudiese ser eliminada por completo de la película y ser sustituida por Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Sin embargo, se está dando esta información como cierta cuando no se trata de información nueva.