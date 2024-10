Actualización del caso de Puff Daddy: vídeo viral de Liam Payne y denuncia de Ashley Parham

Te interesa Resumen del caso de abuso de Puff Daddy: famosos implicados y detalles de la acusación

Puff Daddy permanece en prisión tras haber sido arrestado el 16 de septiembre, mientras estaba en un hotel de Nueva York. El rapero estadounidense está acusado de conspiración de actividades criminales organizadas, transporte con fines de prostitución o agresión sexual y violación, entre otros delitos.

Según la acusación, Puff Daddy "cometió delitos que incluían tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia". Al parecer, el cantante habría liderado una empresa criminal: "Aprovechó su poder sobre las víctimas, poder que obtenía mediante la obtención y distribución de narcóticos, explotando su apoyo financiero y amenazando con cortarlo y controlando sus carreras", explica el texto legal.

El escándalo parece implicar a numerosas presuntas víctimas, ya que cada vez surgen nuevas denuncias contra Puff Daddy. Por eso, en este artículo recopilamos las últimas actualizaciones sobre su caso de abuso.

La fecha del juicio

A principios de octubre, se desveló que el juicio contra Puff Daddy ya tenía fecha. Así, la cita con la justicia del rapero comenzará el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. Cabe destacar que no hay fecha final, ya que la fiscalía asegura que es muy probable que el juicio se extienda a lo largo de más un mes porque tiene previsto presentar más cargos contra el rapero.

La aparición en Instagram de Puff Daddy

Mientras el rapero permanece en prisión, el 15 de octubre apareció una nueva publicación en su perfil oficial de Instagram. En ella, Sean Combs felicita el segundo cumpleaños de su hijaLove Sean Combs: "¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños baby Love! ¡¡Feliz cumpleaños a ti!! Feliz cumpleaños, Love Sean Combs, papá te ama", dice el texto.

Se desconoce cómo se ha compartido este post estando Puff Daddy en la cárcel, aunque puede ser porque otra persona esté gestionando su cuenta o porque la publicación estuviera programada de antemano.

La mención a Puff Daddy en una denuncia contra Kanye West

El 8 de octubre, Lauren Pisciotta, una ex asistente del rapero Kanye West, presentó una enmienda a su denuncia previa donde asegura que fue drogada y abusada sexualmente por el músico. Todo esto habría ocurrido en una sesión de estudio copresentada por Puff Daddy. Sin embargo, la denuncia no acusa al detenido de ninguna ilegalidad.

Novedades sobre el desconcertante aceite de bebés

Los federales encontraron grandes cantidades de lubricante y aceite para bebés en el hogar de Puff Daddy durante las redadas de marzo. En el documental de TMZ sobre este caso de abuso, el abogado del rapero dice: "No sé de dónde salió el número mil… No puedo imaginar que sean miles. No estoy muy seguro de qué tiene que ver el aceite para bebés con nada".

En el especial de televisión, el fundador de TMZ asegura que los fiscales consideraron que todo ese lubricante se utilizó "para una orgía" organizada por Puff Daddy. "Supongo", reconoce el abogado. "No sé para qué necesitas mil... una botella de aceite para bebé es suficiente", añade.

Puff Daddy | GETTY

Ahora, según una reciente denuncia compartida por Page Six, Puff Daddy habría usado aceite para bebés mezclado con droga para "cometer atroces actos no consentidos de violencia sexual y violación", según alega la demanda.

El vídeo recuperado de Liam Payne hablando de Puff Daddy

Tras la muerte de Liam Payne el 16 de octubre, las redes sociales recuperaron el vídeo de una entrevista suya en KIIS FM de 2017, cuando el británico recordó una anécdota junto a Puff Daddy en una fiesta.

Durante la conversación, Liam Payne dijo: "Me acerqué a hablar con él [Puff Daddy] y con Jay-Z, y cuando le estreché la mano, se rio entre dientes... la risa más malvada que he oído nunca". Y añadió ante las risas del público: "Así que le tengo un poco de miedo a ese hombre". Describió la situación como "la experiencia más desalentadora que ha tenido con una celebridad".

Estas palabras han desatado una oleada de especulaciones en redes sociales, donde los usuarios incluso opinan que Puff Daddy podría estar relacionado con la muerte de Liam Payne. Sin embargo, no hay ninguna evidencia ni indicio que señale dicha relación.

Nuevas denuncias, entre ellas la de Ashley Parham

Según publicó Page Six el 14 de octubre, se han presentado cinco nuevas demandas en el Distrito Sur de Nueva York acusando a Puff Daddy de violar, drogar, sodomizar y amenazar con asesinar a presuntas víctimas.

Poco después, apareció otra denuncia a manos de una mujer llamada Ashley Parham, quien ha demandado a Puff Daddy por violarla en 2018 con un mando a distancia como venganza por haber insinuado la implicación del rapero en la muerte de Tupac Shakur.

Según la denuncia, la denunciante habría hablado con Puff Daddy a través del teléfono de un amigo y, en un momento de la conversación, ella le comentó que consideraba que él había tenido algo que ver en la muerte de Tupac. Una afirmación por la que Sean Combs dijo que ella "pagaría". Tras un mes del suceso, Ashley Parham habría acudido a casa del amigo de Puff Daddy en Orinda (California) y este le tendió una trampa, ya que el rapero la estaba esperando en el interior. En un principio, Diddy amenazó con un cuchillo en la cara Parham. Luego, habría vertido un líquido sobre su cuerpo para violarla con un mando a distancia