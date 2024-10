Últimas noticias sobre el caso de Puff Daddy: nuevas denuncias por violación y abuso

Te interesa Resumen del caso de abuso de Puff Daddy: famosos implicados y detalles de la acusación

El escándalo sexual protagonizado por Puff Daddy continúa extendiéndose con nuevas denuncias. El rapero, que lleva en prisión desde el 16 de septiembre y que será juzgado a partir del 5 de mayo de 2025, fue detenido en Nueva York tras una acusación que acusa a Sean Combs de liderar una empresa criminal desde, al menos, 2008.

"Como se alega en la acusación formal, durante años Sean Combs utilizó el imperio empresarial que controlaba para abusar y explotar sexualmente a mujeres, así como para cometer otros actos de violencia y obstrucción de la justicia. Hoy se le acusa de delitos de extorsión y tráfico sexual", explica el fiscal Damian Williams.

El caso de Puff Daddy (cuya mediatización responde a la influencia del rapero, a sus polémicas fiestas y a los numerosos famosos relacionados con él) siguió aumentando su magnitud el 1 de octubre, cuando un abogado anunció que está representando a 120 hombres y mujeres (25 de ellos eran menores cuando ocurrió todo) para presentar una demanda colectiva contra Puff Daddy por delitos sexuales desde 1991.

A medida que pasa el tiempo, nuevas denuncias siguen acusando a Sean Combs, y en este artículo recopilamos las últimas.

Cinco nuevas denuncias en el Distrito Sur de Nueva York

Tal y como publicó Page Six el 14 de octubre, se han presentado cinco nuevas demandas en el Distrito Sur de Nueva York acusando a Puff Daddy de violar, drogar, sodomizar y amenazar con asesinar a presuntas víctimas.

En una de ellas, una mujer afirma que Sean Combs la violó en 2004, cuando ella tenía 19 años, después de una sesión de fotos y de invitarla a su habitación en el hotel Marriott en Manhattan. La chica habría sido llevada a una "habitación separada de la fiesta principal" donde la puerta estaba cerrada. Allí, Puff Daddy habría agredido a la joven y a su amiga, amenazando con "matarlas a ambas" si no hacían lo que quería.

Puff Daddy en los MTV VMAs 2023 | Getty Images

Otra demanda de un hombre anónimo acusa al rapero de protagonizar una agresión sexual en el almacén de una tienda Macy's en 2008. Según la denuncia, Combs y dos guardaespaldas se habrían enfrentado a la víctima y habrían amenzado con "matarle" mientras Sean Combs abusaba sexualmente de él.

Una tercera denuncia de otro ciudadano acusa al cantante y empresario de drogarle y sodomizarle en una camioneta, en el año 2006, durante una de las conocidas White Parties que organizaba Puff Daddy. En uno de estos eventos, otro hombre ha denunciado al músico por pedirle que se "bajara los pantalones y se expusiera" antes de tocarle los genitales. Esto habría ocurrido en 1998, cuando la víctima era menor de edad y tenía 16 años.

La quinta nueva demanda pertenece a una mujer que afirma que Sean Combs la violó en una de las fiestas de promoción del videoclip de One More Chance, una canción de The Notorious B.I.G. publicada en 1995. Tal y como ha indicado la denunciante, Puff Daddy la "golpeó violentamente, golpeándole la cabeza contra una pared" antes de golpearla una vez más y violarla.

Otra denuncia por violación grupal

Poco después de desvelarse estas cinco denuncias, una mujer llamada Ashley Parham ha demandado a Puff Daddy por violarla en 2018 con un mando a distancia como venganza por haber insinuado la implicación del rapero en la muerte de Tupac Shakur.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso TMZ, la denunciante habría hablado con Puff Daddy a través del teléfono de un amigo y, en un momento de la conversación, ella le comentó que consideraba que él había tenido algo que ver en la muerte del autor de All Eyez On Me. Una afirmación por la que Sean Combs dijo que ella "pagaría".

Puff Daddy | GETTY

Tras un mes del suceso, Parham habría acudido a casa del amigo de Puff Daddy en Orinda (California) y este le tendió una trampa, ya que el rapero la estaba esperando en el interior. En un principio, Diddy amenazó con un cuchillo en la cara Parham. Luego, habría vertido un líquido sobre su cuerpo para violarla con un mando a distancia. A esta violación le sucederían otras tres de sus acompañantes.

La demanda alega que la mujer quedó inerte mientras ellos fumaban marihuana, momento que aprovechó para intentar escapar a pesar de sus limitaciones corporales. De hecho, la denunciante ha desvelado que el propio Puff Daddy parecía sorprendido de su estado porque le había dado "suficientes drogas para derribar un caballo". Ante la situación, Parham asegura que el rapero le ofreció dinero para asegurar que todo había sido consensuado, algo a lo que se negó y amenazó con ir a la policía. Como respuesta, Sean Combs habría dicho que nadie la creería.