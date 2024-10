Una mujer denuncia a Puff Daddy por una violación grupal usando un mando a distancia

Las denuncias por agresión y abusos sexuales no dejan de sucederse contra el rapero Puff Daddy, que está siendo investigado por las autoridades federales por haber cometido presuntamente delitos como los mencionados, además de tráfico de drogas y de personas.

Una mujer llamada Ashley Parham ha sido la última en presentar una demanda contra el fundador de Bad Boy Record, asegurando que este la violó en 2018 con un mando a distancia como venganza por haber insinuado su implicación en la muerte de Tupac Shakur.

Tal y como indica la denuncia a la que ha tenido acceso TMZ, Parham habría mantenido una conversación con Puff Daddy por Facetime a través del móvil de un amigo del rapero y, durante el diálogo, ella le comentó que consideraba que él había tenido algo que ver en la muerte del autor de All Eyez On Me. Una afirmación por la que Sean Combs, nombre real del artista, dijo que ella "pagaría".

Según la denuncia, tras un mes del suceso, Parham acudió a casa del amigo de Puff Daddy en Orinda (California) y este le tendió una trampa, ya que el rapero la estaba esperando en el interior. La emboscada, además, se habría producido en connivencia con Kristina Khorram, asesora principal del productor, y varios hombres de su grupo.

En un principio, Diddy amenazó con un cuchillo en la cara Parham, asegurando que le haría una "sonrisa de Glasgow", aunque finalmente este desistió ante los comentarios de Khorram de que no le cortara la cara a Parham porque podrían "venderla" a clientes potenciales para tener relaciones sexuales, añadiendo amenazas de enviarla a cualquier parte del mundo alejada de su familia.

Tras el episodio del cuchillo, Puff Daddy habría procedido a verter un líquido sobre su cuerpo (otras denuncias en el caso alegan que las botellas de aceite para bebés podrían albergar drogas de absorción cutánea) y a violarla violentamente con un mando a distancia por la vagina y después por el ano. A esta violación le sucederían otras tres de sus acompañantes, dos por el ano y una por la vagina.

Tras las agresiones sexuales, Parham alega que la dejaron totalmente inerte mientras fumaban marihuana, momento que aprovechó para intentar escapar a pesar de sus limitaciones corporales. De hecho, la denunciante ha desvelado que el propio Puff Daddy parecía sorprendido de su estado porque le había dado "suficientes drogas para derribar un caballo".

Ante la situación, Parham asegura que el rapero le ofreció dinero para asegurar que todo había sido consensuado, algo a lo que se negó y amenazó con ir a la policía, unas advertencias ante las que Puff Daddy habría asegurado que nadie la creería e, incluso, uno de sus acompañantes mostró a la denunciante un vídeo en tiempo real ante la casa de su hermana.

Janice Combs, madre de Puff Daddy, también habría sido una de las implicadas en el suceso, pues la demandante asegura que el rapero llamó a su progenitora para intentar disuadirla de avisar a las autoridades.

Tras una discusión con el productor y sus acompañantes en la que volvió a salir su posible implicación en la muerte de Tupac, uno de sus acompañantes disparó al aire desatando una especie de estampida y Parham aprovechó para amenazar a Puff Daddy con un cuchillo, llegando a rozarle el abdomen.

A pesar de todo, Parham consiguió escapar y pedir ayuda a los vecinos mientras Puff Daddy habría huido del lugar en su furgoneta a toda velocidad. La denunciante asegura que que un sheriff del Departamento del Sheriff del Condado de Contra Costa respondió y ella le contó los hechos sucedidos con Combs y sus acompañantes, aunque no cree que el CCCSD haya investigado sus denuncias. Además, también habría presentado otras denuncias en la Policía de Walnut Creek y al Departamento de Policía de Orinda.